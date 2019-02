So eine unvergessliche Stimme

Sie war die Diva der falschen Töne und Königin der Dissonanzen. Wer sie hörte, traute seinen Ohren nicht. Wie konnte diese kleine Frau aus dem Brustton der Überzeugung Arien schmettern, die zielsicher den angestrebten Ton verfehlten?

Das Leben der Florence Foster Jenkins (1868 – 1944) ist eine tragische Geschichte, aber die Menschen fanden sie schon immer komisch. Ob als Biografie, Kinofilm oder Theater – die unmusikalische Klassikliebhaberin hat sich als schlechteste Sopranistin aller Zeiten der Nachwelt erhalten.

In Elgg darf man sich der Legende nun über das Bühnenwerk «Souvenir» nähern. Ute Hoffmann verkörpert die extravagante Sängerin. Ihre eigene, «taff» (für das englische «tough», also zäh oder hartnäckig) genannte Theaterproduktion ist mit diesem Kammerspiel seit zwei Jahren unterwegs. Die Rolle ist ihr besonders ans Herz gewachsen. Obwohl die ehemalige Laborantin seit 18 Jahren auf der Bühne steht, musste sie sich ganz speziell vorbereiten.

«Ich habe mir eine Gesangslehrerin gesucht und bin einem Chor beigetreten», sagt sie. «Wir sind ja darauf gepolt, alles richtig zu machen, daher braucht es eine grosse Portion Mut, auf die Bühne zu kommen und falsch zu singen.» Diesen Mut hätten ihr vor allem ihre Spielpartner, der Schauspieler Nikolaus Schmid und der Pianist Marco Schädler gegeben.

Mann und Mentor

«Souvenir» hatte bereits 2005 am Broadway Premiere, zehn Jahre bevor der Film mit Meryl Streep und Hugh Grant in die Kinos kam. In ihrer Adaption hat Ute Hoffmann die Rolle des Klavierbegleiters Cosmé McMoon in zwei Personen gesplittet. So konnte sie unter die Erzählpassagen noch einen Klangteppich legen.

Einen treuen Begleiter, den hat die Künstlerin übrigens auch immer mit dabei, als Licht- und Tontechniker, Fahrer und Mentor. Es ist ihr Ehemann, der sonst eine Arztpraxis betreibt. Wie schräg sie dann wirklich singen solle, habe man gemeinsam in den Proben definiert. «Die Herausforderung besteht darin, gleichmässig falsch zu singen» sagt die 56-Jährige. Diese Konstanz ist vor allem bei Mozarts Königin der Nacht und Schuberts Ave Maria eine schwierige Aufgabe, die sie dank Atemtechnik überzeugend meistert.

Die wahre Florence Foster Jenkins dürfte irreparable Schäden an ihrer Stimme, Gehör und zentralem Nervensystem erlitten haben, nachdem sie ihr erster Mann mit Syphilis angesteckt hatte. Sie musste ihre Kinderlosigkeit akzeptieren; die Quecksilber- und Arsenbehandlungen führten ausserdem zu Haarausfall, so dass sie mit Perücke auftrat. Ute Hoffmann zelebriert diese Verwandlung bewusst auf der Bühne.

Zum Gesamtkunstwerk Foster Jenkins gehörten aber auch grosszügige Blumendekorationen und prachtvolle Kleider, die die Millionärin für jedes Stück wechselte. Auch das war ein Grund, dass Zuhörer in Scharen in ihre Konzerte strömten.

Einfach nur lachen

«Sie ist nicht eingebildet oder arrogant, sondern glaubt mit einem unerschütterlichen Glauben an sich selbst – und kommt so weit, bis zu einer ausverkauften Carnegie Hall», erzählt Ute Hoffmann. Es seien Kriegszeiten gewesen, wo man sich ablenken und auslachen wollte. Noch heute gebe es solche Phänomene, die Darstellerin denkt dabei an Conchita Wurst. «Die Leute brauchen immer Dinge auf die sie anspringen, wo sie im Mitdenken nicht besonders gefordert werden.»

Für das Ende der Geschichte hat Ute Hoffmann eine eigene, versöhnliche Interpretation gefunden, die hier aber nicht verraten werden soll. Foster Jenkins starb im Alter von 76 nach ihrem wichtigsten Auftritt an einem Herzinfarkt. Böse Zungen behaupteten, sie hätte erstmals die Kritiken über sich gelesen. Der Pianist war jedoch der Meinung, dass sie weitermachen wollte, weil sie schon einen nächsten Probentermin vereinbart hatte.

Auch bei Hoffmann stehen nach Elgg weitere Vorstellungen auf dem Programm, und sie bereitet die nächste Premiere daheim in Chur vor. Dann gibt es Gerangel um ein Kunstwerk des Malers Jackson Pollock – eine weitere publikumswirksame Story. Wenn man sich in der hart umkämpften Theaterszene Gehör verschaffen will, muss man eben trendig sein, oder «taff».

Souvenir Samstag, 23. Februar, 20 Uhr. Schulhaus Ritschberg, Bahnhofstrasse 39, Elgg.

Karten: Fr. 30/25 (erm.)

www.kulturinelgg.ch

(Der Landbote)