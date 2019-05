Weg mit dem päpstlichen Plunder, den Götzen und dem Weihrauch!

Mit Gottesdienst, Festwirtschaft und buntem Familienprogramm feierte die Kirchgemeinde Dinhard am Sonntag den ersten Teil ihres «Zwingli-Tages». Im Teil zwei der Jubiläumsfeier war am späten Nachmittag das Bühnenstück «Zwingli Roadshow» angesagt.

Um dem Schauspiel mit dem brisanten historischen Stoff beizuwohnen, waren rund 120 Besucher und Besucherinnen in die zum Theatersaal umfunktionierte Halle von Erwin Peter Holzbau gekommen. Das Stück spielt im Jahr 1532, kurz nachdem Huldrych Zwingli in der Schlacht zu Kappel gefallen ist. Die Zwingli-Anhängerin Dorette, eine Näherin aus Zürich, beschliesst nun, die Lehre des Reformators nach dessen Tod weiterzuverbreiten. Sie gründet dazu ein Fahrtheater, dem sich ein ehemaliger Söldner und seine Braut, ein Schildermaler, eine heimatlose Nonne aus dem Kloster Töss und ein verstossener Pfaffe anschliessen.

Aufklärung auf dem Lande

Mit diesem Spieltrupp zieht sie durch die Zürcher Landschaft, um Zwinglis Ansehen zu retten. Die Gruppe will mit den Mitteln des Theaters ihre Sicht auf die rebellischen Vorkommnisse erzählen. Die erregten Dispute, die unverblümte Sprache und die skurrilen, kraftvoll dargestellten Geschichten ergeben fast wieder eine eigene Theaterform.

Trailer Zwingli Roadshow. Video: Theater Zürich via Youtube

«Wir haben uns zusammengefunden, um von Meister Zwingli zu reden», sagt Dorette. «Saubere Kirchen hat er uns geschenkt», trumpft sie auf und erklärt: «Nicht länger ersticken wir fast am Weihrauch der Pfaffen, nicht länger ist alles voll von Götzen und Bildern. Wir haben aufgeräumt mit dem päpstlichen Plunder.» Auch Ironie kommt nicht zu kurz: Um den neuen Zustand der Kirchen aufzuzeigen, öffnet Dorette einen Vorhang, worauf ein kahl geräumter Kirchenraum sichtbar wird: «Seht, heute sind unsere Kirchen sauber und leer», frohlockt sie. Gelächter im Publikum.

Verbürgte Geschichten

Das Theater nimmt in der Folge auf Vorgänge in Zollikon, Meilen, Weiningen und Tuggen Bezug. Erzählt wird von einer Strafaktion bei einem Pfaffen in Meilen, wo Nachtbuben in sein Haus einfielen, um seine ganzen Vorräte zu verzehren. Diese damals gängige Strafe, «durchs Haus laufen» genannt, erfolgte, weil er gemäss der Vorgabe Zwinglis seine Freundin geheiratet hatte. Von einem anderen Opfer wird berichtet, dem es noch schlechter erging: Es wurde von Altgläubigen auf katholisches Gebiet entführt, um dort angeklagt zu werden. Sein Leben endete erbärmlich auf einem Scheiterhaufen in Luzern. Zu vernehmen ist zudem von Gewaltherrschaft über Leibeigene, von Verschleppungen und Enthauptungen von Pfaffen, die in Zwinglis Geist predigten.

In einer faszinierenden Mischung aus Alltagsgeschichten, deren Mysterien und den historischen Begebenheiten drumherum beleuchtet das Theater mit den sechs leidenschaftlich aufspielenden Darstellerinnen und Darstellern die Auswirkungen der Reformation in der Zürcher Landschaft.

Mit ihrem beherzten Einstehen für ihren Meister Zwingli überzeugte die Näherin Dorette wohl nicht nur die Leute von damals, sondern auch jene am Sonntag in Dinhard, wenn sie bekennt: «Meister Zwingli hat mich innerlich wachsen lassen.» (Landbote)