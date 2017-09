Wichtig für die Moral im Land

Eine gut ausgerüstete Gefechtsstation, die nie gebraucht wird — das ist ein Paradox an sich und doch der glücklichste Fall für eine Befestigungsanlage. Rund um den historischen Stadtgraben von Rheinau bilden fünf Bunker eine Verteidigungslinie an strategisch wichtiger Lage. Seit sie zum Ende des vergangenen Jahrtausends aus dem Dispositiv der Armee entlassen wurden, betreut die Gesellschaft zur Trinkstube zu Rheinau die Anlage nach militärhistorischen Aspekten. Der Eigentümer ist die Gemeinde, so ist Gemeindepräsident Andreas Jenni von Amts wegen für die Festungsanlagen verantwortlich. Er führt denn auch kundig über das Areal am Stadtgraben und erklärt: «Seit über 3000 Jahren ist dies befestigtes Gebiet.» Damit ist ein 11,5 Meter hoher Verteidigungswall der Kelten, respektive Helvetier, gemeint, der um 1000 vor Christus dort stand. Geübte Augen können Spuren davon noch entdecken. Das war aber nicht die erste Besiedelung von Rheinau, sie wird nach Funden aus der Mittelsteinzeit (von 9000 bis 6000 vor Christi) eingeordnet.

Auch von der Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert, die vom Grafen von Lenzburg angeordnet wurde, sind noch Relikte erkennbar. Sie führen ans «Rebhüsli», das sich mit seinem «mittelalterlichen» Spitzdach wie ein Türmchen in die Wehrbefestigung einfügt. Doch Andreas Jenni schliesst eine massive Bunkertür von 1938/39 auf; der gekrümmte Eingangsbereich sollte als Splitterschutz dienen. Man sieht Maschinengewehre, Geräte zum Abfüllen von Patronen, Sturmgewehre und Karabiner. «Die Hauptschussrichtung war auf den Rhein», beschreibt er die mögliche Verteidigungssituation, «die Gefechtspunkte mussten rechts und links in Sichtkontakt zum nächsten stehen.»

Geheime Anlage

Aber auch an die Moral der Truppe wurde gedacht, wie die Exponate im Bunker beweisen. Der Holzschrank ist schnell zum Tisch ausgeklappt. Das geöffnete Regal enthält Teller und Schalen mit Schweizerkreuz, Schoggi­stängeli von Frey und silber verpackte «Bundesziegel» mit trockenen Kambly-Biscuits. Der Schweizer Klosterlikör diente wohl zum Runterspülen.

Da der Bund die Bunker leer geräumt übergab — als der Kalte Krieg als abgeschlossen betrachtet wurde — sucht man bis heute nach fehlenden Ausstellungsstücken wie einer Panzerabwehrkanone Kaliber 9 cm. Diese sei nicht schwer zu beschaffen und auch nicht so teuer, meint Jenni. Überhaupt koste die Anlage die Gemeinde dank ehrenamtlicher Tätigkeit nur wenige Tausend Franken pro Jahr. Die Kanone käme in den Infanteriebunker am Rhein. «Er war bis vor zehn Jahren verdeckt», erzählt der Rheinauer, selbst er habe es nicht gewusst, obwohl er dort aufgewachsen sei. «Die Anlagen wurden durch das Militär gebaut, aber auch ansässige Unternehmen haben Werkaufträge erhalten.» Die Firmen hatten natürlich Schweigepflicht und so sprach niemand im Ort darüber, wenn an den Verteidigungsanlagen wieder einmal gebaut wurde.

Wer zuerst schiesst, überlebt

Ein neues strategisches Einfallstor tat sich auf, als am Kraftwerk ein Hauptwehr erstellt wurde, das, von Deutschland kommend, auch von Panzern des damaligen Ostblocks befahrbar gewesen wäre. Allerdings nicht sehr lang: Wenn sich der Feind über den Rhein genähert hätte, sollte der Panzer aus dem zwischen 1956 und 1959 erbauten Bunker Korbwies abgeschossen werden und hätte damit den Übergang für alle Folgenden blockiert. Zudem seien auf Gemeindegebiet Minenwerfer mit drei Kilometer Reichweite verteilt gewesen.

«Man darf sich da keine grossen Illusionen machen. Zwei bis drei feindliche Direktschüsse, und es wäre vorbei gewesen», sagt Andreas Jenni zur Verteidigungslage im exponierten Rheinau. Die Doktrin sei gewesen, wer zu erst schiesst, überlebt. Persönlich hegt der SP-Politiker (Jahrgang 1961) auch keine allzu hohe Affinität zur Armee. Die 500 Diensttage habe er als Wachtmeister Artillerie abgeleistet. «Ich habe beruflich mehr erreicht als beim Militär.» Die Anlagen hätten jedoch viel dazu beigetragen, die Wehrbereitschaft und den Willen zur Landesverteidigung im Volk zu stärken. (Der Landbote)