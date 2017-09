Wie Marie Antoinette ins Weinland kam

Die Führung durch die Klosterkirche Rheinau steuert ihrem Höhepunkt zu: Agnes Aregger öffnet einen schweren Holzschrank in der Sakristei, die Türen sind mit feinen Intarsienarbeiten verziert. Auf grobschlächtigen geschreinerten Kleiderbügeln hängt ein Messgewand. Der sonnengelbe Stoff ist mit goldenen Fäden durchwirkt, stilisierte Blumenbordüren zieren diese Kasel eines Geistlichen.

«Wenn Bilder von Bischof Haas gezeigt werden, nimmt man immer die, wo er dieses Gewand trägt» sagt die Kirchenführerin Agnes Aregger, und scheint nicht ganz glücklich damit zu sein. «Bischof Huonder wird’s an Himmelfahrt auch wieder tragen» — die Kirchenherren kämen gerne nach Rheinau, um dort hohe Feiertage zu begehen.

Auf der Rückseite prangt eine vergoldete Plakette des Stifters, Bonaventura II. Lacher, Abt zu Rheinau von 1775 bis zu seinem Tod 1789. So konnten es die Gläubigen sehen, wenn ihnen der Priester nach altem Ritus beim Gebet den Rücken zukehrte.Der eigentliche Clou an diesem Kleidungsstück ist jedoch seine Herkunft.

Aus dem Hochzeitskleid von Marie Antoinette soll es geschneidert worden sein. Und weil von der üppigen Rokoko-Robe offenbar Stoff übrig blieb, reichte es noch für zwei weitere Levitengewänder für Helfer, also Diakone. «Sie werden heute nicht mehr benutzt», erklärt die stellvertretende Messmerin. Seit 20 Jahren ist sie «dabei» und kommt aus Rheinau. Führungsteilnehmer seien immer ganz beeindruckt, wenn sie die Kleidung sähen, «vor allem, wenn sie erfahren, dass es von der Marie Antoinette ist, die geköpft wurde.»

Es stellt sich die naheliegende Frage, wie die Garderobe der 14-jährigen Braut («damals hat man nicht in weiss geheiratet!») ins Weinland gelangte. «Das Kloster verkehrte mit den Habsburgern, zum Beispiel fungierte der Wiener Fürst Schwarzenberg als Schlichter, als Kloster und Dorf im Streit lagen», weiss Agnes Aregger. Die Marie Antoinette-Legende sei zwar nicht belegt, «aber so etwas übernimmt man gern». Ausserdem fehlten drei Tage in den Aufzeichnungen ihrer Reise von Wien zum Dauphin von Frankreich.

Ein nacktes Bein - Ehe vollzogen

Die Trauung der Erzherzogin von Österreich mit dem französischen Thronfolger Louis XVI. fand natürlich nicht in Rheinau statt, heiratete sie doch «per procurationem», auch Handschuhehe genannt. Bei diesem Wiener Protokoll stiegen die Braut und ein Stellvertreter des Bräutigams (in diesem Fall ihr Bruder Ferdinand) vor versammelter Hofgesellschaft in ein herrlich geschmücktes Bett. Sobald sie jeder ein nacktes Bein zeigten, galt die Ehe als vollzogen.

Nun hiess es Abschied nehmen für Maria Antonia, und dazu gehörte auch, dass sie sich ihrer österreichischen Kleider entledigen musste. Nach einer Fahrt entlang der Donau, nach München, Augsburg, Ulm und Freiburg im Breisgau, erreicht sie mit ihrer Suite ein «neutrales» unbewohntes Inselchen im Rhein zwischen Deutschland und Frankreich. So schreibt es der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig 1932 in seiner Biografie «Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters».

Aber auch diese Rheininsel ist nicht Rheinau, sondern liegt vielmehr vor Strassburg, wo sich das Mädchen von allen österreichischen Freunden und Begleitern trennen und französische Kleidung anlegen muss. Auf Schloss Versailles findet schliesslich die festliche Vermählung statt, gefolgt von weiteren Hochzeitsempfängen und Bällen.

Auf dem Fest für das einfache Volk, auf der heutigen Place de la Concorde in Paris kommt es zu einer Massenpanik als Feuerwerkskörper in der Menge explodieren. 139 Menschen werden tot getrampelt oder stürzen in ungesicherte Baugruben. Am gleichen Ort endet Marie Antoinette 23 Jahre später unter der Guillotine und wird wie ihr Mann zuvor in ein Massengrab geworfen.

Man darf seiner Fantasie freien Lauf lassen, ob und warum der Habsburger Hofstaat auf der Übergabereise wirklich eine Exkursion nach Rheinau unternommen haben könnte. Das zeremonielle Ablegen der österreichischen Kleidung fand jedenfalls erst bei Strassburg statt.

Denkbar wäre, dass die zurück gelassene Garderobe von der Insel rheinaufwärts zur Verwahrung ins katholische Kloster gebracht worden wäre. Aber auch das ist nicht dokumentiert. Da bleibt nur der versöhnliche Schluss: Und wenn es nicht wahr ist, so ist es schön erfunden.

