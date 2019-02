Jeder Winkel wurde ausgenutzt. 300 Leute kamen am Sonntag zum Gottesdienst in der reformierten Kirche in Hettlingen. Der Grund dafür war das alljährliche Gospelkonzert, das zum zehnten Mal statt fand. «Das Projekt ist jedes Jahr ein Erfolg», sagt Esther Cartwright, die reformierte Pfarrerin aus Hettlingen. Auch selbst singt sie beim Konzert mit, das immer im Januar stattfindet. Auf der Empore, im Kirchenschiff, sogar hinter dem Chor wurden die Leute platziert. Zwar sahen letztere die Musiker nicht von vorne, doch bei diesem Gottesdienst ging es mehr ums Hören als ums Sehen.

Nach dem Glockenspiel, das um punkt Zehn Uhr endete, begann der Chor: «Since Jesus came into my heart». Schnell war klar, das ist kein Gottesdienst, wie man in kennt. Sitzt man sonst eher still und andächtig auf seinem Platz, klopften für einmal alle mit den Füssen im Takt. Es schien in vielen das Bedürfnis aufzukommen, aufzustehen und ein Lied zu schmettern.

Der Rote Faden

Lange musste das Publikum nicht auf seinen Einsatz warten. Alle sangen bald lauthals, einige wippten mit dem Körper zur Musik. Was folgte, war das Gebet, gelesen von einem jungen Konfirmanden. Er und zwei seiner Kolleginnen gestalteten den Gottesdienst neben dem 70-köpfigen Chor mit.

Der Gospel «Oh Freedom» verlieh der Predigt den Roten Faden. Das Zentrale Thema war Freiheit. «Wie frei fühlst du dich?», diese Frage hatte Ester Cartwright ihren Chormitgliedern gestellt. Beantworten konnten sie diese anonym auf einem grünen Zettel, welche die Pfarrerin dabei hatte. Sie wollte erinnern, an die Menschen, die in Nordamerika auf den Feldern arbeiteten und selbst ohne Rechte waren. «Was macht dich unfrei?», fragte Cartwright weiter. Leistungsdruck in der Schule und bei der Arbeit, Ansprüche an sich selbst, an die Freunde und Familie, Termindruck, Geld und Digitalisierung, was nicht nur die jungen Mitglieder betreffe. Im Chor selbst ist jede Altersgruppe vertreten. Das jüngste Mitglied: Eine 6. Klässlerin.

«Das Handy ist ein Thema»

Es sollte eigentlich so leicht sein, sich frei zu fühlen. «Auch ich werde immer wieder rückfällig», sagt Cartwright. Bei genauerem Nachfragen verrät sie ihre Schwachstelle: «Das Handy ist ein Thema.» Wenn ihr langweilig sei, greife sie schnell mal zum Smartphone.

Beim Singen fühlen sich die meisten Chormitglieder am freisten, wenn man nach den grünen Zetteln ging. So überraschte es nicht, das nach tosendem Applaus viele lange brauchen, um den Weg aus der Kirche zu finden. «Bis nächstes Jahr», rufen manche dem Chorleiter zu.

Trevor J. Roling leitete den Gospelchor nun schon einige Jahre. Mit Zählen habe er irgendwann aufgehört. «Für ein nächstes Mal bin ich bestimmt wieder zu haben», sagt der Engländer leicht ausser Atem. In nur drei Proben haben sie die Stücke für den Gottesdienst geprobt. «Wenn die Leute ihre Freizeit für etwas hergeben, dann wollen sie nicht lange warten.» Das brauche besonders gute Planung und die Motivation müsse hoch gehalten werden. Das ist dem Chorleiter angesichts der Voranmeldungen für nächstes Jahr gelungen. (Landbote)