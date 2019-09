Wie man vor 500 Jahren über den Werteverfall sang

Beat Merz, in 16 Programmpunkten stellen Sie Musik aus der Reformationszeit bis in die Moderne vor. Wie fügen Sie das alles zusammen?

Mit seinen rund 20 Sängern ist das Winterthurer Vokalensemble auf Musik von der Renaissance bis zum Barock spezialisiert. Mit diesem Programm im Schweizer Reformationsjahr 2019 zeigen wir, wie die Reformation auch die Musik nachhaltig beeinflusst und geprägt hat. Auf bekannte weltliche Melodien setzte man geistliche Texte. Wir präsentieren das Original und die sogenannte Kontrafaktur.

Besonders deutlich wird das im Kinderlied «So treiben wir den Winter aus».

Und Luther machte daraus «Nun treiben wir den Babst hinaus».

Haben Luther und Zwingli selbst komponiert?

«Ein feste Burg ist unser Gott» von Martin Luther ist sicher das bekannteste Werk, da hat er Melodie und Text geschrieben. Später haben andere das Lied zu vierstimmigen Sätzen erweitert. Zwingli hat nicht so viel komponiert, aber das Lied, «Herr, nun heb‘ den Wagen selb» ist von ihm überliefert. Es soll 1529 im Feldlager bei Kappel entstanden sein, wo er es als Feldprediger den Soldaten vorgesungen haben soll. Dazu stellen wir eine spätromantische Fassung von Bernoulli.

«Auch die katholischen Zeitgenossen litten unter dieser Auseinandersetzung durch Glaubensfragen.»Beat Merz, Chorleiter Winterthurer Vokalenensemble

Das Neue war, dass das vorherrschende Latein in den Kirchenliedern durch die Sprache des Volks verdrängt wurde. Wie lange hat dieser Prozess gedauert?

Luther forderte schnell deutsche Texte. Sein Weggefährte Johann Walter lieferte zum Beispiel «Wach auf, wach auf, du deutsches Land», um die drohende Rekatholisierung aufzuhalten. Das wurde ein Propagandalied der Reformierten, sehr deutlich und provokativ gegenüber dem katholischen Glauben, da wird regelrecht abgerechnet. Er prangert die korrupte Wirtschaft an, den Niedergang der Familienmoral, die Ausschweifung, die Zügellosigkeit der Jugend, sogar den Kleiderluxus.

Man kennt ja auch die Geschichten rund um die Badehäuser im Mittelalter. Kann man das mit dem heute beklagten Werteverfall vergleichen, oder ist inzwischen sowieso alles schon viel schlimmer als zu Luthers Zeiten?

Heute gibt es ähnliche Themen, aber ich kann nicht sagen, ob es früher schlimmer war. Der Werteverfall findet bei uns zweifellos auch statt, aber ich sehe ebenso Zeichen der Hoffnung.

In welchem Kontext steht der Programmtitel «Mein G’müt ist mir verwirret»?

Das war zunächst ein deutsches Liebeslied aus der Zeit vor der Reformation, aber weil es so beliebt war, nutzte man die Melodie für das Kirchenlied «O Haupt voll Blut und Wunden». Johann Sebastian Bach verwendete später Teile als «Wenn ich einmal soll scheiden» in seiner Matthäuspassion». Auch wenn es nicht dokumentiert ist, würde ich sagen, das Gemüt von Luther war zeitweise sehr verwirrt. «Was soll ich machen, wie weit darf ich gehen?», war seine Lebensdiskussion. Aber auch die katholischen Zeitgenossen litten unter dieser Auseinandersetzung durch Glaubensfragen.

Sie haben das Vokalensemble vor genau 35 Jahren gegründet, auf der Basis Ihres Studiums von Blockflöte und Gesang am Konservatorium Winterthur.

Durch die alte Musik, die ich auf der Blockflöte studiert habe, spezialisierte ich mich in diese Richtung und gründete 1984 den Chor. Wir geben alle paar Jahre aber auch Kompositionen bei zeitgenössischen Komponisten in Auftrag. Um das Programm farbiger zu gestalten, nehmen wir inzwischen Instrumentalbegleitung hinzu. Dabei ich spiele Laute oder Blockflöte und andere Chormitglieder Viola da Gamba, Trommeln und sogar Akkordeon. Früher war ich da puristischer.

Haben Sie ein Lieblingsstück in diesem Programm?

Da ich teilweise die Arrangements dazu geschrieben habe, sind mir fast alle Werke ans Herz gewachsen. Aus der vielfältigen Auswahl von Stücken aus der Zeit der Reformation habe ich besonders aussagekräftige und musikalisch wertvolle ausgewählt.

Musik in der Kirche: Sonntag, 29. September, 10 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Michael Baumann und dem Winterthurer Vokalensemble. 17 Uhr, Konzert. Ref. Kirche Wiesendangen.

Sonntag, 3. November 17 Uhr. Wiederholung des Konzerts. Ref. Kirche Berg am Irchel.

Eintritt frei, Kollekte.