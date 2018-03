Wiener Gassenhauer und irische Volksmusik

Laute Gespräche dringen aus den geöffneten Fenstern des Aadorfer Hänkiturms. Rund 70 Personen haben hier am zusammengefunden. Sie sehen um die «Hänki-Bar» herum, um sich dort mit Wein und Snacks zu verpflegen. Das Licht dunkler. Die Gespräche verstummten und das Publikum kehrt auf die Zuschauerränge zurück. «So, jetzt geht es weiter», ruft ein Mann voller Vorfreude.Der Fahrstuhl mit dem Swiss Piano Trio kommt im Konzertsaal zuoberst auf dem Aadorfer Hänkiturm an. Die drei Musiker sind bereit für den zweiten Teil ihres Auftritts. Und der besteht aus lediglich einer Komposition – dem Es-Dur Klaviertrio von Franz Schubert. «Das Werk entstand zwischen Beethovens Tod im Jahr 1827, und Schuberts eigenem Tod im November 1828», erklärt Pianist Martin Lucas Staub. Den Notendruck seiner eigenen Komposition habe Schubert nicht mehr miterlebt, da die Erstausgabe erst im Dezember 1828 in Wien eingetroffen sei.

St. Patrick zu Ehren

Das Konzert des Swiss Piano Trios findet im Rahmen der zweiten «Hänkiturm Classics» statt. Das junge Aadorfer Musikfestival stösst auch im diesen Jahr auf ein grosses Publikumsinteresse. So ist das Konzert an diesem Samstagabend beinahe restlos ausverkauft. Der Schlussapplaus spricht für sich, als der vierte Satz mit einem kraftvollen Dur-Schluss endet, ein eindrückliches Erlebnis, das die Akustik im verhältnismässig kleinen Saal gut zur Geltung bringt.

Zu Beginn des Abends weiss das Swiss Piano Trio sein Publikum bereits mit Beethovens Gassenhauer-Trio zu überzeugen. «Im dritten Satz ist ein Thema aus der komischen Oper «l’amor marinaro» von Joseph Weigl verarbeitet und mit diversen Variationen ausgestattet worden», führt Staub ein. Die Melodie aus der Oper sei in Wien damals in allen Gassen gepfiffen worden, was der Komposition auch ihren heutigen Namen bescherte.

Als zweites Werk bekommen die Zuschauer das «Trio sur des mélodies populaires irlandaises» von Frank Martin aus dem Jahr 1925 zu hören. Martin hat es während seiner Studienzeit in Paris für einen dort wohnhaften Iren komponiert. Das Stück setzt sich aus drei Sätzen zusammen, die insgesamt 14 unveränderte Melodien aus irischen Volksweisen enthalten. Im ersten Satz wird die Melodie mit jedem neu eintretenden Thema ein wenig temporeicher, was die drei Schweizer Musiker gekonnt umzusetzen wissen. Vorgängig merkt Staub an: «Heute ist St. Patricks Day – die Komposition könnte passender nicht sein.» Dabei gehörte sie ursprünglich nicht einmal zum Konzertprogramm. So kündigte die Website der Hänkitrum Classics stattdessen eine «selten gehörte Tondichtung» des Schweizers Paul Juon an. Die Anpassung im Programm war einer personellen Änderung geschuldet. Cellist Sasha Neustroev ist krankheitshalber abwesend. Joël Marosi sprang spontan ein. «Wir spielen heute zum ersten Mal mit ihm», sagte Staub im Vorfeld des Konzerts. Komplettiert hat das Trio Angela Golubeva an der Violine. (Landbote)