Zug um Zug durch die Schweiz gezockt

Chaos am Bahnhof Schaffhausen. So wird das nichts mit der rasanten Fahrt nach Genf, Tempo aber ist der Weg zum Ziel, zum Sieg. An Tempo gewinnt, wer die wirr, weil willkürlich vor sich aneinandergereihten Karten mit Zugwaggons drauf in eine brauchbare, aufsteigende Reihenfolge ordnet. Kein Würfel, der dabei helfen würde. Stattdessen ein Stapel mit verdeckten Waggonkarten und diese eine Karte, die offen bereitliegt. Das Risiko wagen, blind abheben oder zum sicheren Wert greifen? Taktik und Glück bestimmen gleichermassen über den Erfolg des nächsten Zugs, des Spiels insgesamt. Reiht sich die neu gezogene Nummer in die Reihe der bestehenden Waggonkarten ein, kommts gut. Wenn nicht, dann könnte es zäh wie das Rumstehen am Bahnhof infolge eines verspäteten Intercitys werden. Noch mehr Chaos statt Tempo, Bummler statt Schnellzug.

Strategie, Wissen und Glück

«Das Schweizer Eisenbahnspiel» (39.90 Fr.) heisst das neuste Werk des Spieleverlegers Thomas Vock aus Alten, der mit seiner Assistentin Sophie Büchi zum Spielen nach Seuzach ins Büro seines Verlags Carta Media eingeladen hat. Hier gibt es Puzzles und Gesellschaftsspiele, wo immer man hinschaut, manche davon für Firmen als Werbeträger kreiert, andere für Familien, wie dieser neue Wurf: Das Eisenbahnspiel ist an den Verkaufsstellen der SBB erhältlich. «Ein Glücksfall für einen kleinen Verlag wie uns», sagt Vock, der mit einem freischaffenden Spieleautor und der Abteilung für Jugendmarketing der SBB am Spiel herumgetüftelt hat, bis es ihm gefiel. Schlicht ist es ­geworden, für zwei bis vier 9- bis 99-Jährige. Eine Schweizer Karte, vier Routen, dazu Ereignis-, Tempo- und Städtekarten, die mit Fragen bedruckt sind. Es gibt nicht viele Spieleverlage in der Schweiz, Carta Media besteht seit 2011 und «hält sich gut», wie Vock sagt, man setze auf Familie und auf die Schweiz. Gemäss Schweizer Spielwarenverband hat der Bereich Spiele und Puzzles im Jahr 2017 um 3,3 Prozent zugelegt gegenüber dem Vorjahr. «Dass heute weniger gespielt wird als früher, bewahrheitet sich nicht», so Vock. Auch seien Gesellschaftsspiele etwas Nachhaltiges, etwas Wertiges, mit dem man Gefühle verknüpfe, man behalte es manchmal über Generationen.

«Dass heute weniger gespielt wird als früher, bewahrheitet sich nicht.»Thomas Vock

Es stockt also in Schaffhausen schon, eine Wissenskarte kann Antrieb bringen, her damit. Winterthur, sehr gut, ein Heimspiel. «Welches ist das bekannteste Fest Winterthurs, das grösste Stadtfest Europas?» – es ist nicht das Romula- und auch nicht das Thurmarktfest, nein, es ist das Albanifest, auch wenn die Fragestellung verknappt und so nicht ganz richtig ist: Zusätzliche Punkte und Züge nach vorn sind hochwillkommen.

Neue Runde, neues Glück: Gegenüber legt Büchi die Tempokarte, entscheidet sie den kommenden Zug für sich, darf sie doppelt so weit vorwärts. Sie tut es, Vock wirft eine seiner beiden Ereigniskarten ins Spiel, allerdings hilft sie nicht ihm, sondern den Gegnern. Dafür punktet auch er bei den Fragen, die nicht alle so leicht zu beantworten sind wie jene für Winterthur. Vock hat die Fragen geschrieben, seiner eigenen Neugier auf der Spur. Gewonnen hat er heute trotzdem nicht, auch nicht Büchi, Ehrgeiz und Anfängerglück des Gastes haben gesiegt. (Landbote)