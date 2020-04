«Berndeutsch ist im Tösstal beliebt» Ein Buch und die Geschichte eines Dorfes haben Beatrice Romang nach Argentinien gebracht. Ihre Erlebnisse hat sie nun in einem Reisebericht festgehalten. Elena Willi

Eine begnadete Geschichtenerzählerin: Beatrice Romang aus Turbenthal. Enzo Lopardo

Ein grosser Raum, hohe Decken, helle und farbige Möbel: So wohnt Beatrice Romang in einer ehemaligen Werkstätte der Eskimo AG in Turbenthal. Seit 33 Jahren lebt die heute 61-Jährige im Tösstal, ihren Berndeutschen Dialekt hat sie aber bis heute nicht verloren. «Berndeutsch ist beliebt im Tösstal», sagt Romang. Nicht zuletzt wegen ihres Dialekts ist sie eine beliebte Geschichtenerzählerin geworden. Die dieser Tage im alten Feuerwehrlokal in Zell geplante Lesung musste allerdings wegen des Coronavirus abgesagt werden. Vortragen wollte sie zum einen Ausschnitte aus Pedro Lenz’ berndeutschem Buch «Ih bi meh aus eine», zum anderen aus ihrem eigenen Reisebericht.