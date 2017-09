Wo für manchen das letzte Stündlein schlug

In diesen Tagen kommt er wie­der in voller, schauriger Schönheit zum Vorschein: der Hexenturm von Stein am Rhein. Nach rund anderthalb­jäh­riger Renovation wird das Bau­gerüst demontiert, und das markante Gebäude am südwestlichen Ende der Schifflände zeigt sich wieder – ohne den dichten Efeubewuchs der letzten Jahrzehnte. Er fügt sich ein in die Stadtmauer, ist aber älter als sie. Der Bau des zehneinhalb Meter hohen Turms wird von der Kantonsarchäologie auf 1319/1320 datiert.Auch Diebesturm nannte man ihn spätestens seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, weil er als Untersuchungsgefängnis diente. In diesen «dunklen» Zeiten verschwanden Gefangene im Verlies, einem lichtlosen Raum im Untergeschoss; einige auf Nimmerwiedersehen, andere, um später zum Scheiterhaufen gebracht zu werden.

Vierzehn Hexen und drei Hexer wurden in Stein am Rhein zwischen 1551 und 1667 verbrannt. Wo genau, ist unklar, aber sicher aus­ser­halb der Stadt und dennoch an einer Stelle, wo das grausame Verdikt von allen wahr­ge­nommen werden konnte und abschreckende Wirkung hatte. «Jeder Altbau hat eine Ge­schichte, in man­chen fühle ich mich wohl, in anderen nicht», sagt der Bauleiter der Sanierung, Heinz Pantli (Bild) von der Winterthurer Ibid AG. Der Hexenturm war ein Gebäude, bei welchem er sich bei der Arbeit un­wohl fühlte, erzählt er, denn die Methoden, die man im Mit­tel­alter in einem Gefängnisturm anwandte, waren «eher unschön». Da­für war er nicht allein; neben der städtischen Bauverwaltung und der Denk­mal­pflege Schaffhausen fre­quen­tierten viele spezialisierte Handwerker die Baustelle.

Einer von ihnen ist der 69-jährige Richard Bucher, der Klosterziegler des Basler St. Urban. Er legt letzte Hand an, bringt Leinölfirnis zur Konservierung auf die alten Hohlziegel, zuvor hat er sie mit Salz gereinigt. «Rund 300 Ziegel gingen verloren», sagt er bedauernd; jeder einzelne Verlust scheint ihm wehzutun. Am angeschlagenen Ton hört er, ob sie noch brauchbar sind. «Die vielen Einzelentscheide», was noch rettbar sei, machten ihm zu schaffen. Viele waren feucht; weitere schimmelten schon. Zum Glück besitzt Stein am Rhein ein Depot für alte Ziegel, um Reparaturen auszuführen. Er freut sich schon, wenn das Notdach entfernt ist und die Wetterfahne wieder aufgesetzt werden kann.

Es handelt sich um eine der frühesten Dachkonstruktionen der Schweiz. Die Bauhistorie hat das Winterthurer Kompetenzzentrum im von der Jakob-und-Emma-Windler-Stiftung finanzierten Projekt dokumentiert. Bei Kos­ten von 441 000 Franken soll die Sanie­rung abschliessen.

Über das Ende der Arbeiten ist auch die kantonale Denkmalpflegerin Flurina Pescatore erfreut. «Die Schadenslage war grösser als gedacht, wobei die Verwitterung des Sandsteins vor allem in den letzten 100 Jahren durch Heizungen eingetreten ist.» Aber auch der wild wuchernde Efeu hatte den Mauermörtel stellenweise abgesprengt. Die unbehauenen Steine – dies war günstiger, als sie noch sauber zurecht zu schlagen – überraschen mit allen denkbaren Beige-Braun-Tönen, bis hin zu Grün und Violett. «Sämtliche Gesteinsarten, die in der Nähe des Rheingletschers auftreten, wurden im Turm verbaut», resümiert Pescatore.

Auch Heinz Pantli deutet noch auf Details, die dem Laien wohl verborgen blieben: Brandrötungen am Gemäuer weisen auf den Gross­brand von 1348 hin. Damals mussten Balken erneuert werden, und das heutige Dach entstand. Der vermutete Russ auf dem ­Mörtel war allerdings nur «versteinerter» Vogeldreck. Ebenso weiss man nun, dass Schlacke aus den umliegenden Giessereien statt gewaschenem Sand unter den Mörtel gemischt wurde. Was so ein altes Gemäuer doch alles erzählen kann. (Landbote)