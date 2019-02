Abholzen ja, aber nicht überall gleich

Die Initianten, die sich gegen eine Abholzung von Bäumen bei der Badi Bachdelle in Dachsen gewehrt hatten, können zufrieden sein. Der Gemeinderat hat sich zusammen mit dem Amt für Landschaft und Natur sowie dem Förster auf einen Kompromiss geeinigt, wie es in der neusten Ausgabe des «Gemeinde-Anzeiger» heisst.

Bei der Badi selbst sollen jetzt nur noch jene Bäume gefällt werden, welche die Sicherheit der Badigäste gefährden. Entlang des Rheinufers, und dies vor allem rheinaufwärts, werden es deutlich mehr sein.

Ziel ist es dort nämlich, einen sogenannten lichten Wald zu kultivieren, damit seltene Pflanzenarten dank des höheren Lichteinfalls gedeihen können. Grundlage ist eine Schutzverordnung aus dem Jahr 1988. Darin heisst es, dass die lockeren Baumbestände an Föhren in der Rheinhalde periodisch ausgelichtet werden müssen.

«Plausible Erklärungen»

Im letzten Sommer waren rund 250 Unterschriften gegen das Ansinnen zusammengekommen. Die Initianten des Manifests «Stopp der Bachdellen-Abholzung» fürchteten um die idyllische Atmosphäre der Badi. Sie hatten die Exekutive gar aufgefordert, das Volk in dieser Sache zu befragen.

«Es werden zwar trotzdem einige Bäume gefällt, doch damit können wir leben.»Jürg Lienhart,

Initiant Manifest «Stopp der

Bachdellen-Abholzung»

Doch nun zeigen sie sich zufrieden mit dem Kompromiss, wie Jürg Lienhart, einer der Initianten, sagt. «Es werden zwar trotzdem einige Bäume gefällt, doch damit können wir leben.» Er spricht dem Förster, der die Bäume nochmals überprüft und bezeichnet hat, ein Lob aus. «Er hat uns bei jedem Baum erklärt, weshalb er weichen muss.» Seine Erklärungen seien plausibel gewesen.

Als weitere Massnahme wird an den bewaldeten Abhängen der Badi das Totholz liegen gelassen. Verschiedene Lebewesen können es als Lebensraum nutzen. Und wo die Bäume gefällt werden, kann künftig wieder mehr Licht eindringen. Nachwachsende Pflanzen sollen stehen gelassen werden.

Auch Daniel Meister, Gemeindepräsident von Dachsen, zeigt sich auf Anfrage zufrieden. Der Gemeinderat hatte erst angekündigt, die Holzschläge trotz des Widerstands aus der Bevölkerung durchzuführen. Als an der Gemeindeversammlung im Dezember 2018 eine Anfrage zum Thema einging, versprach der Gemeindepräsident, nochmals mit der kantonalen Fachstelle und dem Förster zu sprechen. Das hat er Anfang Januar getan. «Wir hoffen nun, dass seitens der Bevölkerung nichts mehr kommt», sagt Meister.

Holzschlag hat begonnen

Wegen der günstigen Wetterbedingungen hat der Holzschlag am Rheinufer bereits begonnen. Die Arbeiten werden noch in dieser Woche erledigt sein, wie Meister sagt. Danach kämen die Bäume an den Hängen der Badi an die Reihe.

Der Wald am Rheinufer gehört grösstenteils zum Naturschutzgebiet Usser Rhihalden, das als besonders wertvoll gilt. So wachsen hier etwa die violett blühenden Küchenschellen, auch Goldaster genannt.

(Der Landbote)