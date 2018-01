Acht Meter hohes Kunstwerk braucht ein Baugesuch

«Bei uns steht schon die eine oder andere Skulptur ums Haus», sagt Jürg Bischofberger, der aus seinem Wohnhaus in Elsau ein privates Kunsthaus gemacht hat. Nun soll noch eine weitere dazukommen ­– eine Eisenskulptur des Künstlers Silvio Mattioli, der in Winterthur zur Welt kam und 2011 verstorben ist. Werke von ihm finden sich unter anderem auf dem Gelände der Rieter in Winterthur Töss und auf dem Zürcher Paradeplatz. Acht Meter hoch ist das neue Kunstwerk und Bischofberger musste auf der Gemeinde eigens ein Baugesuch dafür einreichen. «Wir haben uns nach den Regelungen erkundigt und man beschied uns, es brauche ein Gesuch wie für den Bau eines Hauses.» Für die anderen Werke im Garten, darunter eine drei Meter hohe Skulptur des Künstlers Erwin Schatzmann, sei das nicht nötig gewesen. «Wir sind jetzt gespannt, was passiert», sagt Bischofberger. Vielleicht werde die Gemeinde ja mit Beschwerden überhäuft, sagt er lachend.

Im Ermessen der Behörde

Laut Richard Staub, Elsauer Bausekretär, ist die Abgrenzung schwierig: «Es gibt kein Mass für Skulpturen, das definiert, wann ein Baugesuch nötig ist.» Aus baurechtlicher Sicht stelle sich die Frage, ob sich das Kunstwerk gut in die bauliche und landschaftliche Umgebung einfüge. «Die Behörde hat einen gewissen Ermessensspielraum.» Es handle sich um das erste Gesuch dieser Art in Elsau. Kunst am Bau sei manchmal ein Thema, aber das sei nicht direkt vergleichbar.

«Wir sind gespannt, was jetzt passiert.»Jürg Bischofberger, Kunsthaus Elsau

Die Eisenskulptur wird baurechtlich unter Ausstattung eingeordnet. «Es geht um die Gestaltung des Grundstücks. Darunter fallen auch Zäune oder Bepflanzungen», erklärt Staub. Nach Ende der Auflagefrist wird die Elsauer Baubehörde über das Gesuch befinden. «In manchen Fällen schauen wir die Situation auch vor Ort an. Sie wird sicher mit Fotos dokumentiert», sagt Staub. Der Entscheid falle wohl in der ersten Februarhälfte.

Warten bis zur Vernissage

Bis dahin möchte Jürg Bischofberger noch nicht mehr über das Kunstwerk verraten: «Wenn es bewilligt ist, wird es eine Vernissage geben». Das Baugespann in seinem Garten sei jedenfalls schon dem einen oder anderen aufgefallen: «Einige dachten, es sei eine Handy-Antenne.» (Landbote)