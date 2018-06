Alles kostet nur noch einen Franken

Für einen Franken bekommt man normalerweise einen schlechten Kaffee aus dem Automaten. Oder eine Peperoni in der Migros.

David Walter aus Freienstein hat sich am Donnerstag damit ein Trampolin mit rund zwei Metern Durchmesser gekauft. Denn im Brocki Pfungen kostet gestern und heute alles einen Franken. Walter legt es neben seinem Bus zusammen, er hat es für seine beiden Kinder gekauft. «Ich bräuchte es nicht unbedingt, aber ich finde es cool und es ist noch gut erhalten.» Michael Reichert aus Embrach, der nichts von der Rabattaktion weiss, läuft vorbei. Er sagt: «Oh, das Trampolin ist schon weg. Was hast du dafür bezahlt, 100 Franken?»

Spenden für Osteuropa

Die tiefen Preise im Brocki locken an Donnerstagnachmittag Dutzende Schnäppchenjäger an. Es wirkt ein bisschen wie ein Umzug. Jeder läuft vollbepackt aus dem Gebäude. Betreiber Horst Scharfenberg sagt: «Sonst, wenn die Leute jeweils selber zügeln, bringen sie uns ihre Gegenstände. Dieses Mal zügeln wir und sie holen unsere Sachen ab.»

Denn das Brocki in Pfungen, direkt an der Töss, zieht auf die andere Strassenseite. Das jetzige Brockigebäude muss einer Überbauung weichen.

Am Montag öffnet der neue Laden erstmals. «Diesen haben wir bereits mit neuen Gegenständen füllen können», sagt Scharfenberg. Deshalb will er alle Gegenstände bis am Freitagabend verkauft haben.

Was übrig bleibt, soll über die Hilfswerke Aktion Verzicht und Hilfsgüter.ch in die Ukraine und nach Armenien gelangen. In Pfungen wollte er die gebrauchten Gegenstände hingegen nicht ganz gratis abgeben. «Ich will lieber, dass es denen zugute kommt, die es brauchen können.»

Horst und Agatha Scharfenberg, die das Brocki seit neun Jahren führen, sind beide gläubig. «Gott hat mir damals den Auftrag gegeben, das Brocki zu eröffnen», sagt er. Den zehnten Teil des Umsatzes haben sie jedes Jahr für Projekte gegen den Menschenhandel gespendet.

Kindergarten-Budget entlastet

In den schmalen Gängen ist kaum mehr ein Durchkommen. Auf dem Parkplatz rollt die Bülacherin Margot Frigerio einen Einkaufswagen zu ihrem Auto, das sie bereits zur Hälfte gefüllt hat. Sie sammelt Taschenuhren und hat ein defektes Exemplar entdeckt. Die weiteren Gegenstände will sie weiterverkaufen oder damit ihr Haus dekorieren.

Das will auch Brigitte Giopp aus Hettlingen, die eine angerostete Baumsäge und eine Chrätze, einen geflochtenen Rückenkorb, für ihren Mann ergattert hat. «Er hat an solchen alten Gegenständen viel Freude.» Zudem hat ­Giopp, die in Winterthur Kindergärtnerin ist, eine Schneidemaschine für den Chindgsi gekauft. Das entlastet das Budget. «So können wir beispielsweise mehr teurere Holzspielsachen oder Bastelmaterial kaufen.»

Neben ihrem weissen VW-Bus steht eine 75-jährige Winterthurerin. Sie hat das Auto bis oben gefüllt und läuft erneut ins Brocki. Sie sagt, dass sie auf den Wiederverkauf auf dem Flohmarkt angewiesen sei, weil sie ein Haus besitze und deshalb Eigenmietwertsteuer bezahlen müsse. «Mit meiner AHV komme ich sonst nicht weit.» Das Haus verkaufen möchte sie trotzdem nicht. Lieber schlage sie sich so durch. (Landbote)