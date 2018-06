Alte Platane braucht einen Schnitt

Prächtig ist sie, die grosse Platane hinter der Bibliothek von Ellikon an der Thur, einem schmucken Riegelhaus, umrahmt von alten Bäumen. Doch vor einiger Zeit brach ein grosser, morscher Ast von der Platane ab. Hätte ein Mensch daruntergestanden, hätte er wohl Schaden genommen.

Darum habe die Gemeinde die Gesundheit des Baumes überprüfen lassen, erklärte Gemeindepräsident Martin Bührer am Donnerstag den 29 Anwesenden nach dem offiziellen Teil der Gemeindeversammlung. «Der Förster kam zum Schluss, dass von dem Baum nun keine Gefahr mehr ausgeht.»Vorsichtshalber sollte die Pla­tane jedoch zurückgeschnitten werden, denn ein grosser Ast ragt weit über das Dach der Bibliothek. Doch so einfach den Baumpfleger holen und schneiden – das geht nicht. Der Baum steht nämlich unter Schutz, und darum darf der Kanton mitreden. «Wir klären nun ab, was erlaubt ist und was wir tun können», sagte Bührer.

Postfiliale Islikon schliesst

Und noch eine Mitteilung bewegt Ellikon: Die Post in Islikon wird geschlossen und als Agentur in die Landi verlegt. «Das ist ja noch okay», sagte Bührer. Doch für Spezialsendungen müssen die Elliker ab März 2019 nach Frauenfeld fahren. «Wir haben das gestern per Mail erfahren. Wenn das so weitergeht, müssen wir unsere Post wohl irgendwann in Zürich abholen», sagte Bührer.

«Nicht mehr Cash»

Es wurde aber nicht nur informiert, sondern auch abgestimmt. Die Rechnungen 2017 von Primarschule und Politischer Gemeinde wurden einstimmig angenommen. Die Schule hatte einen Aufwand von rund 1,88 Millionen und einen Ertrag von rund 2,34 Millionen Franken. Aber nur dank eines Buchgewinns von gut 600'000 Franken wurde ein Plus von rund 460'000 Franken erzielt. «Wir haben deshalb nicht mehr Cash in der Kasse», sagte Schulpräsident Mike Antoniadis.

Auch die Politische Gemeinde schloss besser ab als budgetiert. Der Aufwand lag bei rund 4,48 Millionen und der Ertrag bei 4,66 Millionen Franken, was ein Plus von gut 186 000 Franken ergibt. Budgetiert war ein Defizit von rund 147'000 Franken. Einstimmig genehmigten die Stimmbürger auch den Verzicht einer Neubewertung des Verwaltungsvermögens. Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 könnten die Gemeinden ihre Infrastruktur neu bewerten. Das würde in den Büchern zu einem höheren Eigenkapital führen, aber auch zu höheren Abschreibungen, welche die Finanzen belasten würden. (Landbote)