Am Fest zielen sie auf Theo und Co.

Schützen-Party und Familienplausch

Rund 700 Besucher, darunter 500 Schützen, erwarten die Mitglieder des Schiessvereins Brütten an ihrem Jubiläumsfest am Samstag und Sonntag beim Schützenhaus. Auch der Brüttemer Nationalratspräsident Jürg Stahl wird unter ihnen sein. Der Verein investiert 10 000 Franken.



Am Samstag finden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr Schiesswettkämpfe statt. Jeder Mann und jede Frau ist willkommen. Wer keine Waffe hat, kann sich eine ausleihen. Um 19 Uhr startet die Party, geschossen wird dann nicht mehr. Eine Liveband tritt auf, es gibt einen Bar- und Festbetrieb. Am Sonntag findet ab 14 Uhr der Familien-Plausch-Wettkampf statt mit Gumpischloss, Mohrenkopf-Schleudern, Büchsenschiessen, Fische fischen und weiterem mehr. Um 11 Uhr sprechen die Redner, die Festwirtschaft öffnet um 12 Uhr. (neh)