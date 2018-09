Angeregt zugestimmt

Hettlingen hat nun eine neue Gebührenverordnung, kann die Sanierung der Stationsstrasse (der Hauptstrasse durchs Dorf) ad acta legen und sich auf eine neue Lüftungs- und Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle freuen.

Hier könnte der Artikel bereits enden. Wäre da nicht die unbändige Diskussionsfreude der Hettlingerinnen und Hettlinger, die nicht nur wunderbare Feste veranstalten können, Stichwort Weinländer Herbstfest. Sie können auch Traktanden hinterfragen – um am Ende dann doch wieder fast einer Meinung mit dem Gemeinderat zu sein.

«Ein Meisterwerk»

So konnte Gemeindepräsident Bruno Kräuchi die Vorlage zur neuen Gebührenverordnung am Montag lange als «Meisterwerk im Vergleich zu Gebührenverordnungen anderer Gemeinden» titulieren.

Nur 36 Artikel und eine neue, schlankere Struktur habe sie, lobte er und betonte, dass ihr die Mustergebührenverordnung der Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute zugrunde liege.

«Heute wäre es dann 21 Grad warm und nicht nur 18.»Bauvorstand Markus Bossart

In der Diskussion kam es dann dennoch zur Kritik. Ein Teilnehmer rügte, dass der Gemeinderat künftig den Gebührentarif festsetzen wolle, statt die Gemeindeversammlung zu fragen. «Direkte Demokratie heisst doch, dass wir über alles abstimmen können, was uns betrifft.» Er stellte einen diesbezüglichen Änderungsantrag.

«Es war nicht die Absicht des Gemeinderates, Ihnen etwas unterzujubeln», betonte Kräuchi. Gebühren seien dem Kostendeckungsprinzip unterworfen, könnten deshalb also vom Gemeinderat nicht beliebig erhöht werden. «Die Wasser- und Bussengebühren haben Sie bereits in die Hände des Gemeinderats gelegt», so Kräuchi. «Wir finden es einfacher, dies so zu belassen und Vertrauen zu zeigen.»

Änderungsantrag chancenlos

Ein zweiter Redner sprach sich für den Antrag aus: Besser wäre es gewesen, in der Gebührenverordnung eine Tarifbandbreite oder einen automatischen Teuerungsausgleich festzusetzen.

Der Änderungsantrag erhielt von den 60 Anwesenden dann acht Stimmen. Die vom Gemeinderat vorgelegte Revision wurde mit grossem Mehr gutgeheissen.

26 Jahre alt ist die Mehrzweckhalle, in der die Gemeindeversammlung abgehalten wurde. Sie sei laut einer Studie an mehreren Stellen sanierungsbedürftig, sagte Bauvorstand Markus Bossart. Manches ist schon ersetzt worden. Als nächstes steht nun eine neue Lüftungs- und Heizungsanlage für 470 000 Franken auf dem Programm. «Heute wäre es dann 21 Grad warm und nicht nur 18», verdeutlichte Bossart.

Dach genügend isoliert?

In der Diskussion wies ein Redner den Gemeinderat auf die Möglichkeit hin, bei Swisslos Subventionen zu beantragen. Weitere Votanten erkundigten sich nach der Platzierung der Aggregate und der Begehbarkeit des Estrichs.

Sie wollten ferner wissen, ob das Dach genügend isoliert sei und darauf nicht auch gerade eine Solaranlage installiert werden könnte. «Die Dachisolation müsse man vor dem Ersatz der Lüftungs- und Heizungsanlage auf jeden Fall seriös prüfen», forderte ein Redner.

Der Bauvorstand versprach, die Anregungen entgegenzunehmen und im Gemeinderat «unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit» zu erörtern.

Lange Strassengeschichte

Als «gefreutes Projekt» bezeichnete Tiefbauvorstand Richard Weber die Sanierung der Stationsstrasse. Die Bauabrechnung schliesst rund 136 000 Franken unter dem Kredit von 2,97 Millionen Franken. «Die Unterschreitung ist der guten Arbeitsvergabe zu verdanken.» Weber resümierte: «Wir lagen im Zeitplan, es gab keine Unfälle, keine Kostenüberschreitung und keine negativen Rückmeldungen.»

Diese folgte auf dem Fuss: «Mir gefällt die Stationsstrasse nicht», sagte ein Redner in der Diskussion und stellte den Antrag, die eingesparten Kosten in Fussgängerfreundlichkeit beim Bahnhof zu investieren. Der Antrag sei nicht Gegenstand des Geschäfts und könne so nicht angenommen werden. «Wir nehmen aber Ihre Anregung gerne entgegen», erwiderte Kräuchi.

(Der Landbote)