Anwohner klagen über Lärm – Pfungen prüft ein Verbot

Lärm ist relativ. Die einen stört der Strassen-, der Flug- oder Kinderlärm und wieder andere die Musik, die aus fremden Lautsprechern dröhnt. Letzteres ist auf dem Schulareal an der Breiteackerstrasse in Pfungen der Fall. Am Wochenende würden «sehr rücksichtslose» Leute Musik über Bluetooth-Lautsprecher abspielen, monierte ein Stimmberechtigter bereits im vergangenen Juni.

Er hatte an der Gemeindeversammlung eine Anfrage nach Paragraf 17 des Gemeindegesetzes eingereicht. Stimmberechtigte können über Angelegenheiten der Gemeinde Anfragen einreichen und deren Beantwortung an der Gemeindeversammlung verlangen. «Es darf sicher jeder seine Musik hören und das stört auch niemanden, solange er das mit Kopfhörern macht», sagte der Stimmberechtigte. Und: «Alles andere grenzt an Nötigung.»

«Ein Sicherheitsdienst patrouilliert nun regelmässig.»Stephan Brügel, Gemeindeschreiber Pfungen

Der Gemeinderat verwies damals auf die gültige Polizeiverordnung. Gemäss dieser ist jeglicher Lärm zwischen 22 und 6 Uhr untersagt. Auch dürfen Lautsprecher und andere Verstärkeranlagen im Freien nur so verwendet werden, «dass Drittpersonen nicht in unzumutbarer Weise gestört werden». Regelungen und Verbote würden sich aber nicht von selbst umsetzen, räumte der Gemeinderat ebenso ein. Es sei aber zu wenig oder kein Personal vorhanden, das Verstösse anzeige, damit das Statthalteramt die entsprechenden Bussen aussprechen könne.

Patrouillen und Plakate

Die Situation hat sich seitdem zwar nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert. Der Gemeinderat ist trotzdem aktiv geworden, wie aus einer Meldung im Mitteilungsblatt «Bindestrich» hervorgeht. Ein Sicherheitsdienst würde nun häufiger patrouillieren, sagt Gemeindeschreiber Stephan Brügel auf Anfrage. Der Dienst habe das Gelände zwar vorher schon kontrolliert. «Die Angestellten haben jetzt aber explizit die Weisung, auszusteigen und über den Pausenplatz zu laufen.»

Im Weiteren hat die Exekutive Plakate aufstellen lassen, die auf das Thema aufmerksam machen und zu mehr Rücksicht auffordern. «Leider wurden sie nach kurzer Zeit bereits aus den Rahmen gerissen», heisst es im «Bindestrich» weiter. Man habe diese danach repariert und werde die Situation weiter beobachten, sagt der Gemeindeschreiber. So trägt Marcel Bosshart, Leiter Liegenschaftendienst und Schulhauswart der Schulanlage Breiteacker, sämtliche Daten zusammen. Also auch die Kosten, die bisher entstanden sind. Dies, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Im Winter weniger Lärm

Denn der Gemeinderat schliesst ein Benutzungsverbot für das Schulareal zu bestimmten Zeiten nicht mehr aus. Zwar wird sich das Problem mit der Lärmbelästigung während der Wintermonate entschärfen. Sobald es im Frühling aber wieder wärmer wird, ist es wieder da. Dieser Meinung ist auch der Anwohner, der die Anfrage einreichte. «Die Lärmbelastung ist im Moment nicht sehr gross», sagt er. Und betont: «Wir haben überhaupt nichts gegen die sportliche Betätigung der Jugendlichen und Erwachsenen.»

Sie wünschten sich allerdings, dass der Artikel 38 der Polizeiverordnung eingehalten würde. Das ist jener, in dem steht, dass der Gebrauch von Tonwiedergabegeräten, Lautsprechern und Verstärkeranlagen stets so zu erfolgen habe, dass andere nicht in unzumutbarer Weise gestört würden. Einem Benutzungsverbot stehe er eher skeptisch gegenüber. «Denn dieses ist schwierig durchzusetzen», ist er überzeugt.