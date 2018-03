Auf der Suche nach den Unterschieden

Die neun Personen, die sich am 15. April für den Gemeinderat Pfungen zur Wahl stellen, zeigten von sich aus am Wahlpodium vom Donnerstagabend wenig Kontraste. Moderator Jakob Bächtold, stellvertretender Chefredaktor «Landbote», gelang es vereinzelt, die Kandidatin und ihre acht männlichen Mitbewerber aus der Reserve zu locken.

So etwa zu den Themen Wachstum und Fusion, wo Gemeindepräsident Max Rütimann ( SVP, bisher) sich nach einem Bekenntnis zur intensiven Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden dann doch entlocken liess: «Fusion ist kein Fremdwort für uns, wenn schon, dann aber nicht nur mit Dättlikon, sondern auch mit Neftenbach.»

«Fusion ist kein Fremdwort für uns, wenn ja, dann aber nicht nur mit Dättlikon»



Carmen Keller (SVP, neu) mahnte: «Bevor man von Fusion spricht, sollte man den Markt analysieren.» Die Immobilienvermarkterin, die mit einem Sohn der Firma Keller Ziegeleien verheiratet ist, sagte, man müsse zuerst fragen, ob sich die Kosten verringern, die Menschen zusammenpassen und die Prozesse stimmen würden.

Sozialvorsteher Reto Bernet (Forum, bisher) sagte: «Wir arbeiten mit den Nachbarn schon heute in Zweckverbänden zusammen.» Ans Fusionieren müsse man dann denken, wenn eine kritischen Grösse erreicht sei und zuwenig Leute in den Behörden mitwirken würden.

Zu wenig Schulraum

Zur Frage, warum das 2014 gebaute Schulhaus nun schon wieder zu klein sei , sagte der einzige Kandidat fürs Schulpräsidium, Pascal Reith (Forum, neu): «Ich weiss nicht, was schiefgelaufen ist.» Offenbar habe man sich etwas verschätzt. «Das soll in Zukunft aber nicht mehr passieren.» Lieber sei ihm etwas mehr zu investieren, dafür nachhaltig, so der Personalfachmann.

Konnte man die Explosion der Schülerzahlen wirklich nicht voraussehen? Finanzvorstand Stefan Schär (SVP, bisher) verteidigte die Schulraumplanung. «Sie begann vor acht Jahren und war zum damaligen Zeitpunkt richtig.» Man habe nicht ahnen können, dass sich der gesellschaftliche Trend zu drei Kindern und mehr pro Familie entwickle.

«Wir hoffen, dass der Migros-Kreisel Anfang 2019 gebaut wird.»



Und wie kommt man nun rasch und günstig zu neuem Schulraum? «Indem man Provisorien dazumietet», schlug Mehrwertsteuer-Inspektor Stefan Jucker (Forum, neu) vor. Ihm sei es lieber, zuwenig, statt zuviel Schulraum zu haben. «Aber der Bedarf muss gedeckt sein.» Reith, Schär und Jucker waren sich einig: Zur Behebung des Schulraumproblems müsse der Steuerfuss (heute 112 Prozent) überdacht werden.

In der Diskussion um die Themen Schleichverkehr, Stau und Verkehrsberuhigung, sagte Werkvorstand Dominik Streit (bisher, Forum): «Wir hoffen, dass der Migros-Kreisel Anfang 2019 gebaut wird.» Das werde zwar den Stau auf der Weiacherstrasse noch mehr verschärfen. «Doch der Kreisel ist sicherheitstechnisch sehr wichtig.» Autofahren sei generell einfach noch zu attraktiv und günstig, unterstrich Streit.

Soll man dem Schleichverkehr zum Flughafen via Oberembrach mit Schwellen zur Verkehrsberuhigung begegnen? «Davon bin ich als Landwirt, der öfters mit schweren Fahrzeugen unterwegs ist, nicht so ein Fan», bekannte Willy Flach (SVP, neu). Lieber solle man die Abzweigung über Trinenmoos schliessen.

«An Blitzkästen und Verkehrshindernissen führt kein Weg vorbei», zeigte sich dagegen Betriebsökonom Silvio Zahnd (Forum, neu) überzeugt. Die Bevölkerung wachse und auch der Verkehr werde zunehmen. Das Problem hätten alle, wie das Beispiel Attikon in Wiesendangen zeige. Rütimann und Zahnd forderten: «Das Schleichverkehrsproblem muss überregional gelöst werden.»

In der Fragerunde stand die Forderung nach einem qualitativen moderaten Wachstum im Vordergrund. «Hier vermisse ich eine klare Strategie», kritisierte ein Zuhörer. Dominik Streit schlug die Aufteilung von Landverkäufen vor. Max Rütimann erinnerte daran: «Der Ausbaugrad ist in der neuen Bau- und Zonenordnung definiert, der Sie zugestimmt haben.»

(Der Landbote)