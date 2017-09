Auf der Zielgeraden eine Zeitbox erhalten

Es regnete Bindfäden, als sich gestern eine beachtliche Menge an Zuschauern zur Grundstein­legung in Räterschen einfand. Zum Glück verfügt der Rohbau des neuen Schulhauses des Pestalozzihauses bereits über ein Dach.

Mit Bauarbeiterhelmen ausgerüstet, trommelte eine Gruppe von Schülern das Gebäude ein, das das pädagogische Zentrum bald ergänzen soll.

«Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen», zitierte Kommissionspräsident Michael Neidhart den Komponisten Anton Bruckner. Damit spielte er auf die Planung und die Bauarbeiten an, die sich einige Male verzögerten, bevor im Frühling 2017 die Bagger auffahren konnten. Seit 2011 beschäftigt man sich mit dem Um- und Ausbau, der rund 7,3 Millionen Franken kosten und den Schülern ein neues Schulhaus und eine neue Turnhalle sowie dem therapeutischen Bauernhof neue Räume bescheren soll.

«Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen»



«Die Kinder kommen mit einem kleinen Rucksack mit Bildung und einem grossen Rucksack mit psychosozialen Problemen zu uns», sagte Neidhart. Umso wichtiger sei es, ein richtiges Schulhaus zu haben: «Dort wird man zum Menschen.»

«Fast eine grosse Depression»

Es sei bei weitem nicht alles wie am Schnürchen gelaufen, erzählte Neidhart weiter. Als die Gemeinde kurz vor dem geplanten Baustart auf eine neue Heizungsanlage pochte, sei es sogar «fast zu einer grossen Depression» gekommen. «Ohne grosse finanzielle Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen», sagte er. Vom Spendenziel von 2,15 Millionen Franken sei man heute nur noch 10 000 Franken entfernt. Bis zur neuen Heizung fehlten noch rund 200 000 Franken.

Danach präsentierte Zentrumsleiter René Albertin die metallene Zeitbox, die als Grundstein diente: gut gefüllt mit ­Kinderzeichnungen, Briefen, Unterlagen der Architekten und Stiftungen und dem aktuellen Menüplan des Schulheims. «Ich frage mich, was man in der Zukunft wohl darüber denken wird», sinnierte Albertin.

«Es lief nicht alles wie am Schnürchen.»



Auch er gab einen handgeschriebenen Brief mit. Dann übernahm ein Metallbauer die Box, der sie in einem ausgesparten Loch in der Hauswand festschweisste. Zwei Arbeiter montierten Holzplatten vor die Öffnung und in einer grossen Wanne wurde Beton angemischt. Diesen füllten die Schüler stolz der Reihe nach mit grossen Messbechern ein. Eine Plakette an der fertigen Hauswand wird später die Stelle kennzeichnen.

Im Spätsommer soll der Bau der Heizzentrale sowie des darüberliegenden Therapiezentrums mit Stallgebäude starten. Auch das neue Schulhaus wird seine Wärme von der neuen Heizung beziehen. Die Arbeiten für die neue Turnhalle, die in das denkmalgeschützte Gebäude des bisherigen Therapiezentrums eingebaut wird, starten in rund einem Jahr. ¨

(Der Landbote)