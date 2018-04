Aus Pizzeria wird Mehrfamilienhaus

Seit über zwei Jahren ist die ehemalige Pizzeria Barone eine Brandruine. Im Sommer 2019 dürfte anstelle des Schandflecks an der Aadorfer Hauptstrasse ein ins Ortsbild eingepasstes Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen entstehen. Eine Baueingabe für den Bau eines Mehrfamilienhauses ist bei der Gemeinde eingereicht, wie Grundstückbesitzer Enver Jashari mitteilt. Die Bauvisiere werden am Dienstag errichtet. Das dreistöckige Gebäude mit einem Investitionsvolumen von rund 4,2 Millionen Franken kommt auf eine Parzelle von 739 Quadratmetern zu stehen. Der ehemalige Falkensaal soll und darf im Projekt zur Ergänzung des Ortsbildes in Form und Volumen wieder aufgebaut werden. Zu den Mietwohnungen mit Eigentumsstandard kommen 18 Tiefgarage-Plätze.

Baustart Sommer 2018

Für die Ausführung ist die LP-Architektur in Islikon zuständig. Der Innenhof soll freundlich gestaltet werden. Dies auch dank Unterstützung der dazu positiv eingestellten Nachbarschaft, der Gemeinde Aadorf und der Kantonalen Denkmalpflege. Läuft alles wie geplant, so dürfte einem Baubeginn im Sommer 2018 und einer Fertigstellung ein Jahr später nichts mehr im Wege stehen.

Trauma für den Besitzer

Für Bauherr Enver Jashari, Gründer der Restaurants Barone in Aadorf, Frauenfeld und Seuzach, ist der Brandfall des Aadorfer Barone am 6. Januar 2016 sozusagen zu einem Trauma geworden. Nach wie vor ist ungeklärt, aus welchem Grund das Feuer ausgebrochen ist. Der Fall ist jedoch abgeschlossen.

Enver Jashari, Gründer der Barone Restaurants, und Architekt Adolf Langhans (von links) planen einen Neubau. Bild: Kurt Lichtensteiger

Neben dem Totalschaden am Gebäude musste der Geschädigte auch noch eine zwei Jahre zuvor getätigte grössere Investition in den Garten beklagen. «Nicht nur meine finanziellen Investitionen sind zerstört worden, sondern auch viele schöne Erinnerungen. Emotional war die Verarbeitung schwierig», sagt Enver Jashari, der in den Jahren viel Herzblut in das Restaurant gesteckt hat, das in der Bevölkerung breite Akzeptanz gefunden hatte.

Nun möchte er mit Zuversicht vorwärts blicken. Dass er von einem Restaurant Abschied nehmen musste, sei ihm nicht leicht gefallen. Ausschlaggebend für seinen Entscheid seien eine Machbarkeitsstudie sowie Abklärungen mit der Gemeinde und der Denkmalpflege gewesen. Ebenso die Unterstützung von Architekt Adolf Langhans, einem langjährigen Kunden. Hinzu kämen finanzielle Überlegungen. (Landbote)