Bauboom und ein altes Haus am Abgrund

Von der Schaffhauserstrasse her, die nach Winterthur führt, scheint alles beim Alten zu sein. Am Eingang zum Gewerbequartier Asp in Oberohringen steht seit Urzeiten ein altes Haus. Neuerdings mit Balken gestützt und ohne Scheune. Dahinter verbirgt sich jedoch Atemberaubendes: Das alte Haus befindet sich – messerscharf – am Abgrund einer riesigen Baugrube.

Oberohringen gehört zu Seuzach. Das Stadtzentrum Winterthur ist in zehn Minuten mit dem Auto erreichbar. Der Autobahnanschluss befindet sich in unmittelbarer Nähe. Nicht zuletzt deshalb ist das Gewerbegebiet begehrt.

Die Baugrube von oben. Foto: PD

Vorne alt und hinten neu

In der imposanten Baugrube baut die Garage Moser zusammen mit der Informatikfirma Vitodata eine zweistöckige Tiefgarage mit 67 respektive 71 Abstellplätzen. Von der ganzen Baugrube wird am Ende nur ein anderthalb Meter höher liegender Platz zu sehen sein», sagt Geschäftsführer Bruno Moser. Über der Tiefgarage wird eine Einstellhalle für den Abschleppdienst der Garage entstehen. Von oben, der Schaffhauserstrasser her, werde man wegen des Gefälles aber praktisch nichts sehen.

Und was geschieht mit dem alten Bauernhaus? Es wird laut Moser nach Abschluss der Bauarbeiten in der Baugrube bis auf die Fassade abgerissen. In gleicher Kubatur soll dann ein Ersatzbau mit einer 3½- und einer 4 ½-Zimmer-Wohnung sowie einem Balkon gebaut werden.

Das Bauernhaus ist knapp 180 Jahre alt. Seine Giebelfassade wurde auf Betreiben des Zürcher Heimatschutzes geschützt. Die Lage des Hauses am Dorfeingang von Oberohringen sei prominent, und es präge die Umgebung wesentlich mit, fand der Verein, der sich für den Erhalt wertvoller Bausubstanz im Kanton einsetzt.

Grosse Bautätigkeit herrscht auch ein paar Hundert Meter weiter: An der Wülflingerstrasse 4 in Oberohringen baut Traveco, das Logistikunternehmen von Fenaco, ein neues Truckcenter. Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten. «Wir planen, im April die Arbeit aufzunehmen, der Tag der offenen Tür wird später erfolgen», sagt Betriebsleiter Max Gomringer. Mit dem Kompetenzzentrum, das von der Christian Schüpbach AG, Alten, realisiert wurde, entstehen 22 neue Stellen. Das Center ist 12’500 m³ gross und hat sechs Bahnen für Wartung und Reparaturen. Es erhält zudem eine der modernsten Waschstrassen für Nutzfahrzeuge in der Schweiz.

Das neue Truckcenter von Traveco. Foto: Marc Dahinden