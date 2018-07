Bauern können viel früher ernten

Ob Kirschen, Raps oder Wein ­– dieses Jahr wird früher geerntet als sonst. Denn die warmen Temperaturen, die schon seit April herrschen, lassen die Feldfrüchte schneller reifen. Für die Landwirte bedeutet das viel Arbeit.

«Dieses Jahr sind praktisch alle Sorten gleichzeitig reif, auch die späten», sagt Urs Hürlimann, der in Kefikon Kirschen anbaut. Er musste darum mehr Erntehelfer anheuern als sonst. «Wir haben dafür zum Glück ein gutes Kontaktnetz mit Leuten aus der Region», sagt Hürlimann.

«Dieses Jahr sind wir mit allem etwa einen Monat voraus»



Hausfrauen und Pensionierte kommen gerne bei ihm im Stundenlohn Kirschen ernten. Auch der Absatz sei dieses Jahr sehr gut. Die anhaltende Trockenheit ist für die Kirschen kein Problem. Sie stehen unter Dach und werden bewässert. «Die hohen Temperaturen sind eher ein Thema», sagt Hürlimann. Denn unter dem Dach staut sich die Wärme und heizt die Früchte auf. Die sind dann schnell überreif. «Aber ich möchte nicht jammern.» Die Ernte sei dieses Jahr sehr erfreulich.

«Ausserordentlich früh»

Auch der Wümmet wird heuer früh stattfinden. «Wir sind mit allem etwa einen Monat voraus», sagt Lukas Kindhauser vom Berghof in Wiesendangen. Die weissen Trauben wird er voraussichtlich schon Ende August oder Anfang September ernten können. Das sei im Vergleich mit den vergangenen zehn Jahren ausser­ordentlich früh.

Bewässern muss Kindhauser seine Reben nicht. «Bis jetzt hat der Regen immer gereicht.» Auch die jungen Reben, die er im Frühling gepflanzt hat, überleben derzeit ohne zusätzliches Wasser. «Zum Glück», meint er. Denn die Bewässerung wäre sehr aufwendig. «Wir sind dafür nicht ausgerüstet.»

Die Trauben der Familie Kindhauser vom Berghof in Wiesendangen werden heuer wohl ungewöhnlich früh geerntet – etwa einen Monat früher als sonst.

Pflanzen passen sich an

Bis am Mittwoch habe sich die Situation zugespitzt, sagt Walter Koch, Leiter Projekte beim Biogemüseproduzenten Rathgeb in Unterstammheim. «Doch die Gewitter haben dann Entspannung gebracht.» Diese hätten auch die Erde abgekühlt, was für frisch gesäte Kulturen ein Vorteil sei. «Ist der Boden aufgeheizt, gehen die Keimlinge kaputt», sagt Koch.

«Die Gewitter haben Entspannung gebracht.»



Wachstum und Ertrag der Kulturen seien jedoch gut, heisst es auf der Website von Rathgeb. Der Gemüseproduzent hat Felder in der ganzen Region und auch im Kanton Thurgau. Dort hat der Kanton kürzlich einen Fachstab Trockenheit eingesetzt, der die Situation stetig prüft.

Der leuchtend gelbe Raps ist schon längst verblüht und sogar schon gedrescht, genauso wie der Weizen. «Einen Monat früher als normal», sagt Martin Bertschi, Bereichsleiter Pflanzenbau am landwirtschaftlichen Kompetenzzentrum Strickhof in Lindau.

Doch die Erträge seien teils sehr gut. «Über alles gesehen, haben wir dieses Jahr eine sehr gute Ausgangslage für die Ernte», sagt Bertschi. Die Trockenheit wirke sich derzeit vor allem auf gemähte Wiesen aus, die teils etwas braun würden. «Aber da es seit April kontinuierlich eher trocken ist, haben sich die Pflanzen angepasst.» Sie haben ihre Wurzeln in die Tiefe gestreckt, wo sie jetzt noch immer Wasser finden.

Das trockene Wetter sei in den Medien ein grösseres Thema als bei den Landwirten, sagt Bertschi. «Mit schlimmen Kälteeinbrüchen oder wenn es plötzlich sehr nass oder sehr trocken wird, hätten die Pflanzen mehr Probleme.» (Der Landbote)