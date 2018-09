Beim Abbruch gibt es «guten Wein»

Es sei verständlich, dass sich einige Einwohner von Ellikon an der Thur angesichts des starken Wachstums Sorgen machten, sagte Gemeindepräsident Martin Bührer gestern in seiner Rede zur Grundsteinlegung der Überbauung Bruggwisen. Etwa 30 Personen haben sich gestern Vormittag in der Baugrube getroffen, darunter Behörden, Bauherren, Unternehmer sowie Käufer und Mieter der künftigen Wohnungen.

Bis im Frühling 2020 baut die St. Galler Immobilienfirma Fortimo auf dem ein Hektar grossen Stück Land am Dorfrand sieben Mehrfamilienhäuser mit 56 Miet- und 32 Eigentumswohnungen. Die Gemeinde, die derzeit 384 Haushalte zählt, wächst damit auf einen Schlag um etwa 20 Prozent.

«Mehr Meinungsvielfalt»

Doch bei der Bevölkerung habe nach der anfänglichen Kritik ein Wandel stattgefunden, sagte Bührer. «Mit den ersten Visualisierungen haben viele ihre Meinung geändert.» Denn ab dann sei sichtbar gewesen: Es entstehen schöne Häuser und schöne Wohnungen. «Der Wandel findet statt und wir tragen ihn gerne mit», sagte der Gemeindepräsident.

Er freue sich darauf, dass Ellikon mit den neuen Einwohner belebt werde: Es sei eine Chance für die sterbenden Vereine und auch für mehr Meinungsvielfalt. Die Infrastruktur und auch die Schule würden den Zuwachs verkraften.

Feierlich wurde ein Koffer als Zeitkapsel vergraben, gefüllt mit tagesaktuellen Zeitungen und den Bauunterlagen. «Und der Abbruch dieser Häuser wird anstrengend sein», sagte Gesamtprojektleiter Roger Gut. «Darum packen wir auch eine Flasche guten Wein mit ein.»

Im Frühling 2013 sei die Fortimo zum ersten Mal mit dem Baugrund in Kontakt gekommen. «Was lange währt, wird endlich gut», sagte Lorenz Nef, Geschäftsleitungsmitglied. Die Planung habe sich hingezogen. Denn für das Areal brauchte es einen Gestaltungsplan. Dieser erforderte mehrere Bearbeitungsrunden, bevor auch der Kanton zugestimmt hat. «Er hatte hohe Anforderungen an den Übergang von der Überbauung in die Landwirtschaftszone und an den Hochwasserschutz», sagte Nef.

Im Juni 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung den Gestaltungsplan, die Baubewilligung erhielten die Verantwortlichen im April dieses Jahres.

Zentrumsplanung kein Zufall

Die Gemeinde macht sich jedoch schon länger Gedanken über das Stück Land an der Alten Horgenbachstrasse. «Es gab Ideen und Modelle, doch erst mit Fortimo kam Zug in die Sache», sagte Bührer.

Es sei zudem kein Zufall, dass gleichzeitig zu der Grossüberbauung das neue Dorfzentrum geplant werde. Beides gehöre zur Gemeindeentwicklung. «Wir möchten dort einen Treffpunkt für langjährige und neue Einwohner schaffen.»

(Der Landbote)