Bereits das dritte Nein zu einer Mobilfunkantenne am gleichen Ort

Im Jahr 2010 versuchte es der Mobilfunkanbieter Orange (heute Salt). 2014 nahm die Sunrise einen ersten Anlauf und 2019 den zweiten. Dreimal betrafen die Gesuche für einen Antennenbau denselben Ort. Und dreimal hiess es vom Henggarter Gemeinderat: An diesem Standort an der Seewadelstrasse darf keine Antenne gebaut werden, denn sie würde nicht ins Ortsbild passen.

164 Personen hatten den Baurechtsentscheid zum jüngsten Gesuch der Sunrise für den Neubau einer 5G-Antenne verlangt. Den Entscheid zu verlangen ist notwendig, wenn man sich die Möglichkeit offen halten will, Rekurs einzulegen. Die Gebühr, um den Baurechtsentscheid zu verlangen, war in Henggart von 100 auf 30 Franken reduziert worden. In unmittelbarer Nähe zur 20 Meter hohen Antenne befänden sich ein Wohngebiet, Schule, Kindergarten, Sportanlagen und Spielplätze, heisst es im Entscheid der Behörde. Die neue Anlage würde umliegende Häuser um mindestens 7,5 und um bis zu 12 Meter überragen. Sie würde ausserdem «in negativer Weise den nahe gelegenen, typischen und stilvollen Kirchenturm» konkurrenzieren. Anders ausgedrückt: Die hohe Antenne würde den Kirchturm optisch in den Schatten stellen.

Die Anlage in der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung würde das Ortsbild massiv verändern, begründet der Gemeinderat weiter. Es wäre zweckmässiger, ein Gebiet mit zwei kleineren Antennen abzudecken, statt mit einer grossen. Dann wäre auch die Strahlenbelastung kleiner. Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) urteilte indes, dass die Anforderungen an die sogenannte nichtionisierende Strahlung erfüllt seien. Die Technik hätte den Bau also nicht verhindert. Über den Entscheid informiert wurde auch die Gesuchstellerin. Ebenso darüber, dass sie innert 30 Tagen Rekurs einlegen kann. Ein möglicher Weiterzug ans Baurekursgericht werde geprüft, teilt Sunrise-Sprecherin Therese Wenger auf Anfrage mit. 2014 hatte die Sunrise den negativen Entscheid über die damals 25 Meter hohe Antenne akzeptiert beziehungsweise hatte das Verfahren zumindest nicht weitergezogen.

Ein anderer Standort

Dass der Entscheid der Behörde negativ ausfallen wird, war abzusehen. Die Ablehnung der beiden früheren Gesuche deutete darauf hin – und die Tatsache, dass Gemeindepräsident Hans Bichsel ankündigte, «sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um den Bau der neuen Mobilfunkantenne zu verhindern» (zum Artikel...).

Schon vor dem Entscheid bemängelte der Gemeindepräsident, dass die Sunrise das Projekt ohne vorgängige Rücksprache mit der Behörde eingereicht habe. Im negativen Bescheid ist erneut festgehalten, dass der Gemeinderat eine Diskussion über die Standortfrage begrüsst hätte. Im Entscheid ist ausserdem eine Aussage zu finden, die verspricht, dass das Kapitel 5G-Antenne in Henggart noch nicht zu Ende geschrieben ist: Eine Antenne an einem anderen Standort würde das Ortsbild weniger negativ prägen, hält der Gemeinderat fest.