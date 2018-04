Besorgte Mutter blitzt auch vor Bundesgericht ab

Eine Mutter hatte auf der Suche nach ihrem damals fünfjährigen Sohn auf dem Trottoir parkiert, laut Zeugen während des Fahrens telefoniert und einer Kantonspolizistin, die ihr deswegen eine Busse ausstellen wollte, ihre Ausweispapiere entrissen. Der Sohn tauchte wenig später wohlbehalten wieder auf, er hatte beim Spielen die Zeit vergessen. Das Bezirksgericht Winterthur hatte sie Anfang 2017 der Hinderung einer Amtshandlung sowie der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen. Die Frau aus dem Tösstal zog den Fall weiter. Das Obergericht Zürich bestätigte ein Jahr später den Schuldspruch, reduzierte jedoch die bedingte Geldstrafe von 450 Franken auf 80 Franken. Die Mutter musste eine Busse von 250 Franken und die Gerichtskosten bezahlen. Doch auch damit gab sie sich nicht zufrieden und zog den Fall vor das Bundesgericht weiter, wo sie die Aufhebung des Urteils und einen Freispruch verlangte.

Zwei Zeugen ist einer zu viel

Aber auch das oberste Gericht kam nun zum selben Schluss wie die beiden Vorinstanzen. Es äussert sich in seinem Urteil zu drei Punkten. Erstens wollen zwei Zeugen gesehen haben, wie die Mutter telefoniert hat, während sie in der Nähe des Kindergartens mit dem Auto gefahren ist. Die Aussage des einen Zeugen zweifelte die Beschuldigte an, er könne von seinem Standort aus gar nichts erkannt haben. Das Bundesgericht gab ihr insofern Recht, dass die Aussage des Zeugen Unstimmigkeiten enthalte. Das ändere jedoch auch nichts an der Aussage des zweiten Zeugen und deshalb sei auf diese Beschwerde nicht einzutreten.

«Die Beschuldigte hätte ohne Zeitverlust in der Nähe parkieren und telefonieren können.»Aus dem Urteil des Bundesgerichts

Zweitens argumentierte die Mutter, sei das Parkieren auf dem Trottoir als besonders leichter Fall einzustufen. Das Bundesgericht stützte auch hier die Einschätzung der Vorinstanz. Unter anderem, weil in der Nähe eines Kindergartens erhöhte Vorsicht geboten sei. Im Urteil heisst es, die Beschuldigte hätte ohne Zeitverlust in der Nähe parkieren und telefonieren können und sei sich dieser Möglichkeit auch bewusst gewesen.

Polizei bestimmt die Kontrolle

Drittens bestritt die Frau, dass sie sich einer Amtshandlung widersetzt habe, in dem sie der Polizistin ihre Ausweispapiere entrissen habe. Diese habe zuvor schon ihre Personalien notiert. Das Bundesgericht hielt fest, es liege allein an der Polizistin, den rechten Zeitpunkt zu bestimmen, wann eine Amtshandlung abgeschlossen und eine Person aus der Kontrolle entlassen ist. Indem die Beschuldigte nach ihren Ausweisen gegriffen habe und weggefahren sei, während die Polizistin noch daran war, den Bussenzettel auszufüllen, habe sie die Amtshandlung behindert.

Nachdem die Mutter schon 3400 Franken für das Bezirksgericht und 3000 Franken für das Obergericht bezahlen musste, kommen nun noch einmal 1200 Franken an Gerichtskosten für das Bundesgerichtsurteil auf sie zu. (Landbote)