Betrug mit Blumensträussen

Der Fall liegt knapp ein Jahr zurück, die Verurteilte ging immer gleich vor: Die Frau aus dem Zürcher Weinland bestellte im Oktober 2016 Blumensträusse mit Notengeld, also in die Blumen eingeflochtenen Banknoten. Die Bestellungen gingen bei mehreren Blumenläden in der Region ein.

Da diese bei den sogenannten Notensträussen eigentlich Vorauszahlung verlangen, tischte die Frau eine Lügengeschichte auf. Sie befinde sich zur Zeit im Spital, gab sie am Telefon jeweils an, die Sträusse seien für ihre Nichte gedacht, die bald ins Ausland verreisen werde.

Die Frau verbrauchte das mitgelieferte Bargeld, die Rechnungen bezahlte sie nicht.



Die Angestellten der Blumenläden glaubten der Frau in den meisten Fällen die vorgespielte Not und Eile und lieferten die Sträusse an deren Wohnadresse – ausnahmsweise mit einem Einzahlungsschein. Die Frau verbrauchte das mitgelieferte Bargeld, die Rechnungen bezahlte sie nicht. Ein Blumenladen wurde schliesslich stutzig, und es kam zu einer Anzeige.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland die Frau wegen mehrfachen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1500 Franken verurteilt. Diese Summe entspricht in etwa dem Deliktbetrag. Laut einem kürzlich ausgestellten Strafbefehl muss die Frau die Strafe aber nur bezahlen, wenn sie in den nächsten zwei Jahren erneut straffällig wird. Sofort begleichen muss sie hingegen eine 300 Franken-Busse und die Verfahrenskosten in Höhe von 800 Franken. Wie die Frau das ertrogene Blumengeld verwendet hatte, geht aus dem Strafbefehl nicht hervor. (Der Landbote)