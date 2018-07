Morgen gilt es ernst in der Sendung «Donnschtig-Jass», die Elgger treten gegen ein Team aus Oberrieden an. Hast du jeden Tag fleissig geübt?

Lino Hotz: So oft dann schon nicht. Aber ich komme gerade vom Jass-Training, wir haben als Elgger Team jetzt einige Male zusammen geübt und es hat auf jeden Fall Spass gemacht.

Andere Hobbys mussten also nicht leiden?

Nein, ich spiele Klavier und Unihockey und für beides blieb genügend Zeit.

Du bist 13 Jahre alt und besuchst die 1. Sekundarschule, wie lange jasst du denn schon?

Seit etwa vier Jahren. Gelernt hab ich es von meinen Eltern, wir haben jeweils in den Ferien mit meiner Schwester zu viert Schieber gespielt. Den Differenzler, der beim «Donnschtig-Jass» gespielt wird, finde ich aber auch relativ einfach.

«Meine ganze Familie begleitet mich am Donnerstag ins Wallis.»Lino Hotz

Wie bist du auf die Idee gekommen, bei der Sendung mitzumachen?

Am «Äschli» in Elgg hat jemand Werbung für die Sendung gemacht und weil ich sehr gern jasse, habe ich mich für das Qualifikationsturnier angemeldet. Wir konnten vorher proben und da ist es nicht besonders gut gelaufen. Als es dann trotzdem geklappt hat, war ich überrascht und habe mich natürlich sehr gefreut.

Nun die Frage aller Fragen: Bist du schon nervös?

Ja, ich bin schon ein wenig nervös, aber ich freue mich auch sehr. Meine ganze Familie begleitet mich am Donnerstag ins Wallis und es wäre schon sehr cool, wenn wir gewinnen und die nächste Sendung in Elgg stattfinden würde. (Landbote)