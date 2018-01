Bloss den König nicht vergessen

Wer waren die Heiligen Drei Könige?

Wer sind die drei, die laut Bibel dem Jesuskind Geschenke brachten? Und waren es überhaupt Männer? Klar, heute weiss jedes Kind: Sie hiessen Caspar, Balthasar und Melchior. Doch in der Bibel steht davon nichts. Das Matthäus-Evangelium nennt die drei Leute, die dem Stern in Richtung Bethlehem folgen, «Magier aus dem Osten». Ihre Namen tauchen erst im Mittelalter auf.



Ob die drei Könige aber wirklich existierten, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass dem blaublütigen Trio bei Krippenspielen im Mittelalter die Hauptrolle zugedacht war. Vor allem der dunkelhäutige Caspar soll beliebt gewesen sein.



Könige oder nicht: Wer die drei biblischen Gestalten sehen will, muss gemäss einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks gar nicht weit fahren. Laut katholischer Überlieferung liegen die Gebeine von Caspar, Balthasar und Melchior in einem goldenen Schrein im Kölner Dom. Dazu erklärt der Kölner Kunsthistoriker Rolf Lauer: «Es gibt an der Vorderseite eine Goldschmiedeplatte, dahinter liegen die Schädel der Heiligen Drei Könige.» Die Platte werde jeweils am 6. Januar abgenommen. Am heutigen Tag also könnte man oder frau vorbeigehen und einen Blick auf die Schädel der drei Weisen werfen.



Die Knochen sollen laut Lauer zu den wertvollsten Reliquien des Mittelalters gehören. Sie seien zunächst im Mailänder Dom aufbewahrt worden. Als Kaiser Friedrich Barbarossa 1162 die Stadt erobert hat, habe er diesen Schatz seinem Verbündeten Rainald von Dassel, dem Erzbischof von Köln, als Kriegsbeute geschenkt.



Männerknochen



Ein Bonner Anatom soll die Gebeine 1864 untersucht und dabei festgestellt haben, dass es sich um Knochen von drei verschiedenaltrigen Männern handle. Schenkt man dieser alten Untersuchung Glauben, waren die drei Könige also männlich. Bei den Gebeinen habe auch ein syrischer Stoff-Fetzen aus dem 2. Jahrhundert gelegen, sagt der Kölner Kunsthistoriker und schliesst daraus, dass es sich bei den Knochen um «fast die frühesten nachweisbaren Reliquien des Christentums» handle.



Sternsinger



Die Legende inspiriert jedes Jahr viele Kinder auf der ganzen Welt, sich zu verkleiden und auf den Spuren der drei Männer von Haus zu Haus ziehen. Auch in der Schweiz sind in katholischen Gegenden solche Gruppen von Schülerinnen und Schülern in den Dörfern unterwegs. Diese Sternsinger singen alte und neue Dreikönigslieder und sammeln heute statt Naturalgaben Geld für Kinderhilfswerke – oder auch für Süssigkeiten.



In den Kantonen Schwyz, Uri, Tessin und in Teilen Graubündens ist der 6. Januar noch heute ein offizieller Feiertag.