Brücke bei den Tüfels Chilen bricht ein

Eine Wandergruppe ist auf dem Weg von Kollbrunn zu den Tüfels Chilen unterwegs. 40 Leute sind unterwegs, um in Oberlangenhard einen 60. Geburtstag zu feiern. Da kracht es plötzlich. Die Brücke gleich unterhalb der Tüfels Chilen bricht unter dem Gewicht von etwa fünf Wanderern ein. Die Leute stürzen einige Meter in die Tiefe.

«Wir hatten Glück im Unglück», erzählt Augenzeuge Dominik Landwehr. «Abgesehen von ein paar Kratzern und einem etwas angeknacksten Fuss hat sich niemand verletzt.» Die Wandergruppe sitzt unterdessen in Oberlangenhard im Restaurant und erholt sich von dem Schock.

Die Brücke ist im Moment nicht passierbar. Das Bachtobel ist an dieser Stelle jedoch nur einige Meter tief und lässt sich neben der Unfallstelle auch so passieren. «In der Wandergruppe war auch ein Förster dabei. Er kümmert sich darum, dass die nötigen Schritte eingeleitet werden», sagt Landwehr, den man in der Region als gelegentlichen Kolumnisten des «Tössthalers» und als früheren Radio-Journalisten kennt.

Die Tüfels Chilen werden im Moment von einer Pechsträhne heimgesucht: Im Januar ist die Felsnase der eigentümlichen Gesteinfsormation abgebrochen, nun hat es die Brücke unterhalb des beliebten Ausflugsziels erwischt. Natürlich könnte man da auf die Idee kommen, der Namenspatron habe seine Hand im Spiel. Dominik Landwehr kommentiert jedenfalls auf seiner Facebook-Seite: «Devils work - bridge collapsed with people walking on it. All are ok tx God.» Auf Deutsch: «Teufelswerk - Brücke mit Wanderern darauf eingebrochen. Alle sind ok, Gott sei Dank.»

(Der Landbote)