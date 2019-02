 Budget kassiert wegen zu hohem Minus

Budgetkniffe durchgehen lassen

Andere Gemeinden hatten mehr Glück.

Die Budgets von Dättlikon, Ellikon an der Thur und Freienstein-Teufen wurden von den Bezirksräten Winterthur und Bülach nicht beanstandet. Das ist nicht selbstverständlich, denn als die Gemeindeversammlungen im Dezember die Voranschläge verabschiedeten, war längst nicht sicher, ob die Aufsichtsbehörden die je individuellen Regelabweichungen akzeptieren würden.



Nun ist aber klar: Die Bezirksräte haben vor einigen Tagen beschlossen, dass gegen die Budgets von Dättlikon, Ellikon an der Thur und Freienstein-Teufen keine aufsichtsrechtlichen Massnahmen zu ergreifen seien, auch wenn diese die gesetzlichen Bestimmungen nur teilweise einhalten würden.



Worum geht es bei diesem bemerkenswerten Entscheid? Nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 soll das Budget jeweils auch aufzeigen, was der Gemeinde im nächsten Jahr an Ausgleich zusteht.



Dies zu berechnen, ist relativ kompliziert und verzerrt das Budget nach Ansicht mancher Finanzleute. So sollen Gemeinden und Kanton die relative Steuerkraft vom nächsten Sommer jeweils schätzen. Aus der Differenz der beiden Schätzungen soll dann der Anspruch auf den Finanzausgleich berechnet werden. Dättlikon und Ellikon an der Thur haben diese Vorgabe des Gemeindeamtes mit einem buchhalterischen Kunstgriff umgangen. Sie hätten ihren Steuerfuss sonst um 19 respektive 12 Prozentpunkte erhöhen müssen.



Dättlikon hat auf Anregung seines Finanzplaners Swissplan den Ausgleich zwar abgegrenzt, jedoch nicht fiktiv wie vom Gemeindeamt vorgegeben, sondern ökonomisch realistisch. Daraus könne man der Gemeinde keinen Strick drehen, vermutete der Finanzplaner im Dezember gegenüber dem «Landboten». Der Vorteil: Dättlikon konnte dadurch ein verkraftbares Defizit von 169100 Franken statt eines von 770000 Franken budgetieren und seinen Steuerfuss unangetastet lassen. Die Dättlikoner Gemeindeversammlung stellte sich im Dezember hinter das Vorgehen des Gemeinderates. Sie hiess es gut, den Finanzausgleich realistisch zu budgetieren und den Steuerfuss nicht zu erhöhen, was den Vorgaben des Gemeindeamtes aber wie gesagt nur teilweise entsprach. Der Bezirksrat hat laut Gemeindepräsident Allenspach in seinem Entscheid nun lediglich moniert, dass die sogenannte Eingangsbilanz nach HRM2 bis im August regelkonform erstellt werden muss. «Ich gehe aber davon aus, dass der Kantonsrat diese Regel bis dahin bereits wieder angepasst hat», sagt Allenspach. Das ist durchaus realistisch: Ein entsprechender Vorstoss figuriert auf Platz vier der nächsten Kantonsratssitzung.



Aufatmen kann auch Ellikon an der Thur. Um einer Steuererhöhung zu entgehen, hat die Gemeinde den Trick angewendet, den Überschuss an Grundstückgewinnsteuern von 2018 erst 2019 zu verbuchen.



Glück gehabt hat Freienstein-Teufen: Es hat die Abgrenzung gemäss Empfehlung des Gemeindepräsidentenverbandes nicht vorgenommen. Da sich der Steuerfuss dadurch aber nicht geändert hat, ging dieser Regelbruch offenbar durch. (dt)