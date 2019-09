Chat-Prozess wurde erneut verschoben

Er ist angeklagt wegen versuchter sexueller Handlungen mit Kindern, nun hat er sich in sein Heimatland abgesetzt und ist unauffindbar. Konkret soll der Mann aus der Region mit türkischer Abstammung in einem Chatroom mit einem vermeintlich 13-jährigen Mädchen Kontakt aufgenommen und sexualbezogene Gespräche geführt haben. Tatsächlich war er aber die ganze Zeit mit einem verdeckten Fahnder der Kantonspolizei im Gespräch.

Nun ist das Winterthurer Bezirksgericht zum zweiten Mal damit gescheitert, den Fall zu beurteilen. Eine erste Verhandlung scheiterte im August daran, dass man dem Mann an seinen damaligen Schweizer Wohnsitz keine Vorladung zustellen konnte. Dann versuchte man es mit einer sogenannten öffentlichen Vorladung.

Dritter Versuch

Doch der Mann, der irgendwann in den letzten Wochen in die Türkei gereist ist, nahm den Termin diese Woche nicht wahr. Sein amtlicher Verteidiger konnte ihn nicht erreichen. Die Vorschriften des Gerichts wollen es, dass der Prozess nicht in seiner Abwesenheit durchgeführt werden konnte, denn dazu ist ein neuer Termin nötig. Am 10. Dezember will man es nun zum dritten Mal versuchen.

Die Chats sind in der Anklageschrift ausführlich dokumentiert, auch Videos liegen als Beweismaterial vor. Der Mann hatte das vermeintliche minderjährige Mädchen laut Anlageschrift zu einem Treffen am Hauptbahnhof Zürich überredet, wo er dann von der Polizei in Empfang genommen wurde. Die Staatsanwaltschaft fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und anschliessend eine Landesverweisung von zehn Jahren.