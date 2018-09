Damit kein Hang auf die A1 rutscht

Ismet Qehaja zeigt seinem jungen Mitarbeiter, wo dieser mit dem Vorschlaghammer auf das fette Stahlrohr schlagen muss, damit sich der klebrige Bohrkern vom Rohr löst. Der Klang ist metallisch hart. Dass er auch sehr laut ist, merkt man kaum, nebenan dröhnt und rauscht die Autobahn. Ismet Qehaja ist 61, eigentlich schon pensioniert, doch hilft er gerne aus, wenn seine Fachkenntnisse gefragt sind.

Er kam 1980 aus Albanien und arbeitet seit 38 Jahren bei der Kibag. «An meinem ersten Arbeitstag war ich im Gubrist-Tunnel, und jetzt wird dort die dritte Röhre gebaut», sagt er. Später absolvierte er die Bohrmeisterschule in Sursee, hat Tausende Bohrungen und Sondierungen gemacht, unter anderem auch am Gotthard. Jetzt rammt und bohrt er an der Autobahn zwischen Wiesendangen und Sulz Rickenbach ein Stahlrohr in den Untergrund, um Bodenproben aus verschieden tiefen Schichten zu holen.

Wie Geologielektion im Gymi

Der Fachmann und sein temporärer Assistent Matthew D’Agostino haben an diesem Morgen schon drei Rohre voll mit Erde, Schotter und Mergel aus dem Boden geholt. In Kübeln sammeln sie die Bodenproben und schütten sie in lange schmale Holzkisten, damit der Geologe sieht, wie der Untergrund an dieser Stelle beschaffen ist.

Der erste Befund für die Bohrstelle bei Wiesendangen: Die Humusschicht misst wenige Dezimeter, dann folgt schon die eiszeitliche Moräne. Tonig siltiger Sand mit Kies, Steinen und erfahrungsgemäss auch mit grösseren Findlingen. Und schon kommt der verwitterte Mergel, etwas weniger tief als erwartet, bereits bei etwa 7,5 Meter. Drunter liegt der unverwitterte Fels: harter Sandstein und Siltstein. Der Laie steht derweil daneben und fühlt sich an eine Geologielektion im Gymi erinnert.

Eine Überraschung in Töss

Jede Bohrung bringt neue Resultate zu Tag. In Töss beispielsweise liegt der Fels stellenweise nur einige Dezimeter tief. Bei einer Bohrung wurde dort aber bei rund neun Meter Tiefe eine Schwächezone im Fels angetroffen, die vorher unbekannt war. Auch studierte Geologen lernen gerne etwas dazu.

Zwei spezialisierte Unternehmen, die Geotest AG und die Dr. von Moos AG, bilden für diese Sondierungen eine Arbeitsgemeinschaft. An 65 Stellen entlang der Autobahn zwischen Töss und Wiesendangen nehmen und untersuchen sie Bodenproben. Um zu wissen, wie der Untergrund beschaffen ist und was passieren könnte, wenn man die A1 auf sechs und streckenweise acht Spuren ausbaut. Auftraggeber der beiden Geologie und Ingenieurbüros ist das Bundesamt für Strassen (Astra), das in Winterthur-Grüze eine Filiale hat.

Damit kein Hangrutsch abgeht

Die Bohrstelle von Wiesendangen liegt rund 20 Meter neben der A1 und etwa fünf Meter höher als diese. Die Resultate sollen Auskunft darüber geben, wie die Böschung reagieren könnte, wenn man sich für die Spurerweiterung ans Abtragen macht. Rutscht womöglich eine Lawine auf die A1? Heute ist der Hang gesichert mit einer Stützmauer und Ankern im Boden.

Die Bohrungen sollen aber auch die Planungs- und Kostensicherheit erhöhen, denn die Erkenntnisse fliessen in die Projektierung ein. Ismet Qehaja weiss von den alten Ankern im Boden, aber er weiss nicht genau, wo sie liegen. Er hat seinen Bohrturm deshalb vorsichtshalber genug weit weg installiert.

