Dank der Sek zahlen die Einwohner weniger Steuern

«Unsere Themen sind offenbar nicht so heiss wie jene in Wiesendangen.» Mit diesen Worten eröffnete Gemeindepräsident Hans Bichsel die Gemeindeversammlung am Mittwochabend in Henggart. Er spielte auf die Einzonung eines Gewerbegebiets an, das in Wiesendangen rekordverdächtige 920 Stimmberechtigte an die Versammlung gelockt hatte. In Henggart waren es lediglich 50 (3,1 Prozent).In der Tat löste das Budget 2019 zwar einige Fragen, aber keine kritischen Voten aus. Finanzvorsteherin Astrid Erdmann wies darauf hin, dass man mit dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 nun eben Budget und nicht mehr Voranschlag sage. So wie das in der Privatwirtschaft der Fall sei. Die neue Abgrenzung des Finanzausgleichs, welche die Budgets in vielen Gemeinden verzerrt und in den letzten Wochen für Schlagzeilen sorgte, war kein Thema. Auch bei den Anwesenden nicht. Entweder hatten sie das Prinzip verstanden, sich nicht getraut zu fragen oder es war ihnen egal. Im Finanz- und Aufgabenplan für die Jahre 2018 bis 2022 lässt sich nachlesen: «Der Ressourcenausgleich ist periodengerecht abgegrenzt.» Die Gemeinde hat ihr Budget also gesetzeskonform erstellt.

Die Stimmberechtigten interessierten sich vielmehr für einzelne Posten im Zahlenwerk. So etwa für jenen über 1,5 Millionen Franken in der Investitionsrechnung des Finanzvermögens. «Das war doch schon im Budget 2018 drin», sagte ein Anwesender. «Welche Bewandtnis hat das?»

Das sei das ehemalige Gärtnereiareal, das man verkaufen wolle, erklärte Finanzsekretär Martin Vetterli. Dieses Jahr sei dies nicht gelungen. Ob denn der Landverkauf an die Gemeindeversammlung komme, wollte ein anderer Votant wissen. Das sei mit jedem Landverkauf der Fall, informierte Bichsel. Am Ende nahmen die Anwesenden das Budget samt einem gleichbleibenden Steuerfuss von 84 Prozent ohne Gegenstimme an. Weil die Sekundarschule Andelfingen ihren aber um zwei Prozentpunkte gesenkt hat, beträgt der Gesamtsteuerfuss neu 104 Prozent.

Spiel- und Begegnungsort

Im Anschluss an die Versammlung informierte Gemeinderätin Eveline Schwarz über einen neuen Spiel- und Begegnungsort beim Gemeindehaus und Fussballplatz. Er soll mit Spielplatz, gedeckter Sitzgelegenheit und einem Velorundkurs bestückt werden. Im Juni kommt die Vorlage an die Gemeindeversammlung. (neh)