Das Barone stillschweigend eröffnet

Seit neun Monaten ist das ehemalige Aadorfer Hotel «Linde» geschlossen. Es wurde verkauft und anschliessend umgebaut. Weil sich die Arbeiten hinauszögerten, war auch der Zeitpunkt der Neueröffnung unklar.

«Die gelegentliche Öffnung bietet den Vorteil, dass wir den Betrieb langsam anrollen lassen können. So können sich die Abläufe einspielen.»Enver Jashari, Restaurantbetreiber

Nun hat im Versteckten bereits eine Vorprobe stattgefunden: Am vergangenen Dienstag kehrten die ersten Gäste ein. Der Zugang war jedoch einer Senioren-Reisegruppe vorbehalten, die ihren Morgenkaffee schon seit Längerem fest in ihr Reiseprogramm eingeplant hatte. Bevor sich die 40 Ausflügler zu einer Ausstellung nach Lenzburg aufmachten, durften sie sich der exklusiven Gastfreundschaft von Enver Jashari erfreuen.

Ab 1. Juni offen für alle

Nach dieser superprovisorischen Eröffnung muss sich das weitere Fussvolk noch etwas gedulden; nämlich bis am Samstag, den 1. Juni. Dann wird sich das Restaurant mit einem Tag der offenen Tür offiziell der Öffentlichkeit präsentieren. Derzeit ist es nur für Gruppen oder Handwerkern zugänglich, die für Anlässe vorreserviert haben. Gastgeber Jashari sagt dazu: «Die gelegentliche Öffnung bietet den Vorteil, dass wir den Betrieb langsam anrollen lassen können. So können sich die Abläufe einspielen.»

Das in unmittelbarer Bahnhofsnähe frisch renovierte Gebäude, an dessen Fassade in grossen Lettern «Barone Hotel Ristorante Pizzeria» prangt, macht einen einladenden Eindruck. Das neu gestaltete Intérieur, die Hotelzimmer und die geräumige Gartenterrasse heben sich deutlich vom vorherigen Betrieb ab. An die ehemalige «Linde» erinnert nur noch das Wirtshausschild. (Landbote)