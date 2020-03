«Das Bücherlesen hat wieder zugenommen»

Drei Minuten vor Zwei Uhr warten schon die ersten Bibliotheksbesucherinnen vor den Türen der Stadtbibliothek Effretikon. Als sich dann um Punkt Zwei Uhr die Schiebetüren öffnen, schreiten sie zielstrebig herein. Drinnen werden sie von zwei Frauen begrüsst.

Eine von ihnen ist Claudia Kofel, die sich seit letztem Sommer die Bibliotheksleitung mit Rita Vetter teilt. «Ich bin für die Jugendbücher zuständig», sagt Claudia Kofel mit wachem Blick und einem Lächeln auf den Lippen. Seit 10 Jahren arbeitet sie schon als Bibliothekarin in Effretikon. «Ich bin hier aufgewachsen, für einige Zeit und dann hat es mich und meine Familie wieder nach Effretikon gezogen», sagt die 55-Jährige.

Schon als Kind habe sie Bücher aus der Bibliothek in Effretikon ausgeliehen. «Damals war die Auswahl natürlich noch viel kleiner», sagt Kofel und rückt ihre Brille zurecht, die sie wie einen Haarreif auf dem Kopf trägt. Es sei eine Herausforderung immer auf dem neusten Stand zu sein. «Was die Jugendlichen gerne lesen, erfahren wir manchmal direkt von ihnen.» Denn wer in der Bibliothek ausleiht, darf dort auch seine Wünsche platzieren.

Zahlen steigen

«Das Bücherlesen hat in den letzten Jahren wieder zugenommen», sagt Kofel. Das zeigen auch die Zahlen aus dem Jahresbericht der Bibliothek. Seit 2016 ist die Zahl auf fast 60 000 Ausleihen pro Jahr gestiegen. Davon waren knapp 7000 Medien digital, denn die Stadtbibliothek bietet auch Ausleihen für E-Reader an. «Viele sagen aber, dass sie doch lieber ein richtiges Buch in den Händen halten.»

«Ich lese am Morgen nach dem aufstehen. Dadurch starte ich entspannt in den Tag.»

Zu denen zählt auch Kofel: «Ich nutze meinen E-Reader nur in den Ferien, da ist er einfach sehr praktisch.» Ganz sicher, dass Bücher nie verschwinden werden, ist sie dennoch nicht. Für sie sei das Lesen wie das Abtauchen in eine andere Welt. Mindestens fünf Stunden pro Woche taucht Kofel in andere Welten ein und das meist morgens zum Aufstehen. «Durch das Lesen starte ich entspannt in den Tag.»

Lesen ist für Kofel in jedem Alter wichtig: «Es formt den Sprachschatz, weil man plötzlich mehr Worte und Begriffe kennenlernt.» Besonders bei Kindern könne man mit Vorlesen viel erreichen. «Gerade in Effretikon, wo wir einen hohen Ausländeranteil haben, probieren wir das den Leuten zu zeigen.» Bei Veranstaltungen für Eltern und Kinder geben die Bibliothekarinnen Infos dazu.

«Auch fürs Deutschlernen ist es hilfreich, wenn man Geschichten in einer anderssprachigen Muttersprache erzählt bekommt.» Ein reicher Wortschatz in der Muttersprache helfe beim Erlernen einer Fremdsprache.

Vieles was in die Gestelle der Bibliothek kommt, hat Kofel schon gelesen – bei gut 4000 Jugendbüchern sind das einige. «Natürlich kenne ich nicht jedes Buch, aber viele.» Besonders bei den Jugendbüchern sei immer mehr ein «Reihen-Trend» zu beobachten. «Harry Potter gab sozusagen den Startschuss für Fantasy-Reihen.» Diese Klassiker dürfen laut Kofel auf keinen Fall fehlen und werden auch heute noch gerne gelesen: «Diese Bücher müssen wir immer wieder ersetzen, weil sie mit der Zeit auseinander fallen.»

Abwechslung muss sein

Kofel selbst mag Bücher aus jedem Genre. «Ich probiere immer etwas abzuwechseln.» So könne sie sich besser auf die neue Geschichte einlassen, denn: «Wenn ein gutes Buch zu Ende geht, findet man es oft schade und will wieder etwas Ähnliches.» Meist könne das folgende Werk diesen Ansprüchen nicht genügen. «Deshalb folgen bei mir auf biografische Romane, häufig Krimis.»

Auch im realen Leben lässt sich die Mutter von vier Kindern gerne auf Abenteuer ein. «Zuletzt war ich mit meinem Mann für einen Monat in Namibia.» Dort seien sie aber nicht nur den touristischen Orten nachgejagt. «Abseits des Trubels fühlen wir uns wohler.» Das berge zwar auch Risiken, doch das sei es wert. Als nächstes habe sie eine Reise nach Osteuropa geplant. Auch da wird sie von ihrem Mann und ihrem E-Reader begleitet werden.

Vor ihren Ferien steht jedoch noch eine Veranstaltung in der Bibliothek von Effretikon an.

Der Journalist Urs Heinz Aerni stellt am Freitag, 20. März verschiedene Romane vor. «Er wird aber ausschliesslich über Bücher für Erwachsene sprechen», sagt Kofel. In Zusammenarbeit mit dem Seniorennetzwerk Lebensphase drei von Illnau-Effretikon und Lindau organisiert die Bibliothek den Anlass.

Nicht zum ersten Mal wird Aerni in Effretikon zu Besuch sein. «Er hat auch schon Interviews mit unseren Stadträten zu ihren Lieblingsbüchern geführt», sagt Kofel. Welche Bücher Aerni bei seinen nächsten Besuch mitbringt, ist noch ungewiss. Vielleicht ist auch sein kürzlich erschienenes Werk Lugano – Konstanz darunter.

Die Veranstaltung vom 20 März ist wegen des Coronavirus verschoben. Im Herbst wird es einen neuen Termin geben. Dieser ist noch offen.

Infos gibt es auf der Homepage der Bibliothek.