«Das Coronavirus darf nicht in die Camps»

«Ich wage nicht, mir auszudenken, was geschieht, wenn sich das Coronavirus in den Flüchtlingslagern in Kurdistan ausbreitet», sagt Andreas Goerlich.

Der reformierte Pfarrer aus Neftenbach setzt sich seit Jahren mit dem von ihm gegründeten Hilfswerk Khaima für die Flüchtlinge dort ein. «Jetzt braucht es dort dringend Desinfektionsmittel, Handschuhe und Gesichtsmasken, ein Ausbruch des Virus wäre fatal.»

Ende Januar war Goerlich letztmals in die kurdische Hauptstadt Erbil respektive in die dortigen Flüchtlingscamps gereist. Das war vor einem Monat. Zu diesem Zeitpunkt war dort vom neuen Krankheitserreger der Familie Coronaviridae noch keine Rede.

Aus Iran eingeschleppt

Jetzt ist das Virus aber durch eine vierköpfige Familie aus dem Nordirak, die in Iran war, eingeschleppt worden. «Das ist furchtbar, Erbil ist das Zugangstor zu 30 Flüchtlingscamps mit über zwei Millionen Menschen», sagt der humanitär engagierte Pfarrer.

«Erbil ist das Zugangstor zu 30 Flüchtlingscamps mit über zwei Millionen Menschen.»Andreas Goerlich

Pfarrer in Neftenbach

und Gründer des Hilfswerks Khaima mit Sitz in Pfungen

Viele Flüchtlinge sind Goerlich zufolge vom Erlebten traumatisiert. Hinzu kämen die eisigen Temperaturen, die momentan im Nordirak herrschten. «Und jetzt noch die Angst vor dem Coronavirus und dass der Erreger die Hilfsprojekte zum Erliegen bringen könnte.»

Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR der Vereinten Nationen würde zwar intensive Gespräche über die Lage führen, konkrete Hilfe lasse bislang laut Goerlich aber auf sich warten.

Schulen geschlossen

Dass die Furcht nicht unbegründet ist, zeigen die jüngsten Nachrichten aus Kurdistan, die Goerlich gestern von einer Partnerorganisation erhielt: Demnach hat die dortige Regierung gestern die Schulen und Universitäten bis 24. März geschlossen.

Er habe auch gehört, dass den Leuten an den Checkpoints Fieber gemessen und Fragen gestellt würden, sagt Goerlich. Nun würden Stimmen laut, wonach auch die Schulen in den Camps zu schliessen seien. «Wir kämpfen dafür, dass dies nicht geschieht und die hygienischen Bedingungen stimmen.» Zumindest in den eigenen Projekten, wie zum Beispiel dem Nähatelier für jesidische Witwen.

Wenn genug Spenden beim in Pfungen domizilierten Verein eingehen, und wenn der Vorstand das Geld freigibt, will Goerlich Hygieneartikel beschaffen und zusammen mit Aufklärungsflyern verteilen. «Wir haben vernommen, dass es im Süden der Türkei noch Vorräte an Desinfektionsmittel, Handschuhen und Masken hat.» Das Material dort zu holen, sei günstiger als von hier aus per DHL zu schicken.

Im Iran ist das Coronavirus unterdessen in 19 von 31 Provinzen aufgetreten, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet.