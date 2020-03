Das Restaurant Löwen wird verkleinert

Seit Mitte September ist das Restaurant Löwen im Dorfkern von Elgg geschlossen. Damals wurde dem bisher letzten Pächter gekündigt, nachdem dieser mehrere Monate lang die Miete nicht bezahlt habe, so die Begründung von Yasin Elmali, Verwaltungsrat der Immobilienverwaltung escoma AG gegenüber dieser Zeitung. Der Pächter selbst sagte, er fühle sich finanziell im Stich gelassen. Er war der dritte in Folge, der den Löwen kein Jahr halten konnte.

Sinkt die Restaurantmiete?

Seit einiger Zeit ist das Lokal nun auf Homegate ausgeschrieben. 2800 Franken samt Nebenkosten soll das «Restaurant mit Charme» pro Monat kosten. Dazu kommt das Inventar, das für 70000 Franken weiterverkauft werden soll. Angeboten wird es von der Verwaltung und Bauplanerin Westdoor AG, die ebenfalls zu Yasin Elmali gehört. Allerdings soll der Löwen nicht mehr in seiner ganzen Grösse vermietet werden.

In Elgg liegt ein Baugesuch auf, das vorsieht, den Restaurantsaal linker Hand in zwei Wohnungen umzubauen. Gleichzeitig soll die WC-Anlage im Restaurant erneuert werden. Wie gross die Wohnungen werden sollen, kann Faton Sira von Westdoor nicht sagen. Auch nicht, ob der Umbau Auswirkungen auf die Pacht hat. Der letzte Pächter hatte von einer Monatsmiete in der Höhe von 4300 Franken gesprochen.

Interessenten sind vorhanden

Noch habe man keinen neuen Mieter für den Löwen gefunden, sagt Sira. Es gebe durchaus Interessenten, aber nicht immer stimmten die Konditionen und finanziellen Verhältnisse für beide Seiten. Prinzipiell sei es nicht aussergewöhnlich, dass es einige Monate dauere, bis ein Restaurant wieder verpachtet sei. Das könne unterschiedlich lange dauern.

Das Restaurant Löwen an der Aadorferstrasse hatte früher zu den Gütern der Reiterfamilie Weier gehört, die es schliesslich an Wirt Angelo Meloni verkaufte. Dieser wirtete bis 2015 in Elgg, bis er den Betrieb wegen finanziellen Problemen aufgeben musste. Dafür machte er unter anderem zu strenge Bauvorschriften verantwortlich.