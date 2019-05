Das Schulzimmer weicht dem Zirkuszelt

Kaum jemand traut sich zu atmen. Wie gebannt sitzen die Kinder und Jugendlichen der Primarschule Breiti und der Heilpädagogischen Schule in Turbenthal im Zirkuszelt. Für eine Woche hat der Circolino Pipistrello auf dem Schulareal der Primarschule sein Lager aufgeschlagen. In der Zirkuswoche stellen die insgesamt 125 Schülerinnen und Schüler eine Show zusammen.

Jeder Morgen startet mit einem kurzen Theater der Pipistrelli, wie sich die Darsteller des Zirkus nennen. Zwei von ihnen sitzen gerade in der Manege in einem Boot, das allerdings nur mit Fantasie vorhanden ist. Dann schwimmt ein Fisch vorbei – ebenfalls von einem Pipi gespielt – und gibt Unterwassergeräusche von sich. Alle lachen laut. «Jetzt geht ihr wieder in die gleichen Gruppen wie gestern», werden die Kinder nach dem kurzen Schauspiel angewiesen.

Zu Beginn der Woche konnte sich jeder selbst aussuchen, was er am liebsten lernen will. Es gibt Clowns, Artisten, Zauberer und Zootiere - eben alles, was bei einer Zirkusshow dazugehört. Doch nicht alle Kinder werden in der Manege auftreten. «Einige sind eher im Hintergrund oder beim Rahmenprogramm aktiv», sagt Kaspar Schüpbach, Schulleiter der Primarschule. So sorgen die einen für die richtige Unterhaltung im Zelt, während die anderen darum besorgt sind, dass auch die Pausen nicht langweilig werden.

Zaubertricks und Seiltanz

Fast in jedem Schulzimmer finden Proben statt. Laute Schlagzeugklänge sind im Gang zu hören. Vor einer anderen Tür ist es ganz still, dahinter proben gerade die Zauberer ihre Tricks. Auch die Turnhallen sind belegt. In einer laufen die Kinder gerade über Fässer und probieren gleichzeitig zu jonglieren. Daneben ist ein Balancierseil gespannt, über das Mädchen in blaugelben Tutus wandeln. Eine Halle weiter finden die Proben in der Luft statt, an Trapezen und Vertikaltüchern. «Ich wollte es ausprobieren. Am Anfang konnte ich es noch nicht, aber jetzt schon», sagt Malena ein wenig ausser Atem. «Wir sind auch schon ein bisschen nervös wegen Samstag», sagt ihre Kollegin Alina.

Denn am Ende der Woche gibt es eine Aufführung, die in der Zirkussprache der Pipistrelli Galavorstellung genannt wird. Dann können die Kinder und Jugendlichen ihren Eltern zeigen, was sie Neues entdeckt haben.

Egal, wo man hinläuft, auch auf dem Schulhof wirbeln Jonglierbälle durch die Luft. «Gestern habe ich noch mit zwei geübt, heute sind es drei», sagt Denis. Er zeigt auch gleich, was er kann. Die Bälle sausen am Gesicht des Drittklässlers vorbei, der sie spielend leicht wieder auffängt. «Mein Ziel ist es, jetzt immer besser zu werden.» (Landbote)