Das andere Ich hat wild zugestochen

Eine blutige Sache: «Messerstich in linken Bauchraum (…), Messerstiche (2x) in den Rückenbereich bzw. neben der Wirbelsäule (…) mit Einstichtiefen von je ca. 5. cm.» Alles in allem sechs Stiche mit einem Küchenmesser zählt die Anklageschrift auf. Kein Wunder, dass die Angeklagte in Handschellen zum Hauptsaal des Bezirksgerichts Winterthur geführt wird. Doch kaum hat die Verhandlung gestern begonnen, fällt sie der Gerichtspräsidentin ins Wort und sagt mit schütterer Stimme: «Es tut mir so Leid, was geschehen ist. Ich wollte ihn doch nicht töten. Ich freue mich, ihn hier zu sehen und hoffe, es geht ihm gut.» Die Frau wirkt gepflegt. Sie ist 52. Tiefe Falten im Gesicht machen sie älter als sie ist.

Jäher Gewaltausbruch

Es fing alles gut an, damals am 6. Januar 2017 . «Es war eine schöne Zeit», sagt die Angeklagte. Ein arbeitsloser Mann nahm sie als Untermieterin in seine Wohnung auf. «Eine schöne, helle Wohnung», sagt die Angeklagte. Die beiden verstanden sich gut, kochten ein paar mal sogar zusammen ein Abendessen. Heile Welt.

«Ich wollte ihn doch nicht töten. Ich freue mich, ihn hier zu sehen und hoffe, es geht ihm gut.»Angeklagte

Bis zum 23, April. In aller Frühe telefonierte die Angeklagte mit lauter Stimme. Der Vermieter bat sie, leiser zu sprechen. Um 6.15 betrat die Frau sein Schlafzimmer, ein Küchenmesser in der Hand, stach damit auf ihn ein, er ging zu Boden, sie trat ihn, traktierte ihn mit Faustschlägen und sagte: «Verrecke endlich». Weil das Messer den Dünndarm verletzte, wäre er wirklich fast gestorben. Die Anklage lautet demzufolge auf «versuchte vorsätzliche Tötung». Vor Gericht auf den Grund ihrer Tat angesprochen sagt die Angeklagte: «Der Mann hat halt gesürmelt». Weder die Frau selbst noch ihr Bestand hatten dem Mann erzählt, dass sie psychisch krank war.

Keine Strafe

Die 52-Jährige wird für ihre Tat nicht bestraft. Sie ist schuldunfähig. Nach Ihrer Verhaftung noch am Morgen der Tat in Winterthur wurde sie in die psychiatrische Klinik Rheinau gebracht. Dort stellten die Ärzte eine paranoide Schizophrenie fest. In anderen Worten: Die Frau war zur Tatzeit eine andere. Sie hatte das Gefühl, sie sei die rechte Hand Gottes. Sie gehorchte Stimmen, die ihr befahlen, ihren Vermieter zu «züchtigen».

Inzwischen macht die Frau eine Therapie in der geschlossenen Abteilung der Rheinau. Das Bezirksgericht hat die Aufgabe, sicher zu stellen, dass die Angeklagte diese Therapie weiter führt, denn, so die Gerichtspräsidentin: «Was geschehen ist, darf sich unter keinen Umständen wiederholen.» Gegen die «Anordnung einer stationären Massnahme» wehrt sich der Verteidiger nicht. Umstritten ist nur die Forderung des Opferanwalts nach einer Genugtuung für das Opfer von 10 000 Franken. Demgegenüber weist der Verteidiger darauf hin, dass diese Summe bei der Angeklagten gar nicht einzutreiben sei. Sie lebe von einer armseligen IV-Rente.

Gefügige Angeklagte

Die Angeklagte selbst begrüsst es, dass die stationäre Therapie weitergeht. Sie schwärmt vom Leben in der Klinik. Ihre therapeutische Bezugsperson sei so eine liebe Frau, sie selbst sei glücklich, dass sie für alle in der Station kochen und backen darf. Bald kann die Frau in einem Gebäude auf dem Gelände der Klinik eine Arbeit aufnehmen und kommt so wieder regelmässig nach draussen. Die Stimmen, die ihr grausame Befehle gaben, seien verstummt. Zwei Mal in elf Monaten bekam die Angeklagte Besuch, einmal von ihrem Sohn: «Ich habe mich gefreut wie ein Kind».

Lebenslang ruhig gestellt

Fünf, vielleicht zehn Jahre könne die stationäre Therapie dauern, sagt sogar der Verteidiger. «Isch e chli lang», sagt die Angeklagte. Jetzt weint sie. Jetzt zeigt sich, dass sie auch hier vor Gericht eine andere ist. Sie steht laut dem Staatsanwalt dauernd unter dem Einfluss betäubender und angstlösender Medikamente. Diese starken Psychopharmaka muss das Leben lang nehmen. Sie sollen die 52-Jährige auch vor sich selbst schützen. Die Angeklagte hat sich früher schon selbst verstümmelt und mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen.

«Was geschehen ist, darf sich unter keinen Umständen wiederholen.»Gerichtspräsidentin

«Am morgen fuhr ich in die Stadt, nach Winterthur, ich ging Kaffee trinken, ‘lädele’. Am Nachmittag reiste ich zurück nach Hause, putzte die Wohnung…» So beschreibt die Angeklagte ihren Tagesablauf in der Zeit, als sie bei ihrem Opfer wohnte. Nun wird es lange dauern, bis sie wieder nach Winterthur fahren kann, zum «Lädele».

In seinem Urteil bekräftigt das Gericht, dass die Angeklagte sich einer stationären psychiatrischen Behandlung unterziehen muss, «bis auf Weiteres». Ferner spricht es dem Geschädigten eine Genugtuung von 7000 Franken zu. Einen Teil dieses Geldes wird er wahrscheinlich von der kantonalen Opferhilfe bekommen. Die Verhandlungskosten gehen auf die Gerichtskasse.

Zum Abschied reicht der geschädigte Mann der Angeklagten die Hand. Er ist ihr nicht mehr böse.