«Das fördert die Ghettoisierung»

Asylfürsorge statt Sozialhilfe. So lautet die Devise seit dem 1. Juli für vorläufig aufgenommene Ausländer. Diese Personen, deren Wegweisung sich als unzulässig, unzumutbar oder unmöglich erwiesen hat, müssen seit wenigen Tagen mit deutlich tieferen Ansätzen leben. Der Grundbedarf sinkt bei einem Einpersonenhaushalt von 986 auf 690 Franken.

Unmittelbar von diesem Systemwechsel betroffen sind auch die Gemeinden. Sie erhalten vom Kanton etwa 30 Prozent weniger Geld. Durch diese neue Ausgangslage ist nun auch die Wohnsituation der vorläufig Aufgenommenen in Frage gestellt. Zwar gibt es einige von ihnen, die nach wie vor in Kollektivunterkünften leben.

Viele andere haben die Gemeinden jedoch – zwecks der besseren Integration – in den letzten Jahren in Mietwohnungen unterbringen können. So auch in Seuzach. Doch jetzt zeichnet sich ein Regimewechsel ab.

Günstiger als Mietwohnungen

Denn nachdem der Rekurs gegen die Asylunterkunft Oberohringen abgewiesen wurde, soll der ehemalige Kindergarten im nächsten Jahr zur neuen Heimat von vorläufig Aufgenommenenen werden. Und zwar auch für jene, die bis jetzt in einer Mietwohnung waren.

Das bestätigt auf Anfrage Sozialvorsteher Peter Fritschi. Sobald der Umbau abgeschlossen sei, werde man die vorläufig aufgenommenen Ausländer «umquartieren». Wie viele es sein werden, ist derzeit noch offen.

Man sei zwar vorerst weiterhin bereit, die bestehenden Mietzinse zu übernehmen und auch die damit verbundenen Mehrkosten. «Aber nur, sofern kein Platz in den Notunterkünften frei wäre», hält Fritschi fest.

Er weist zudem darauf hin, dass einigen vorläufig Aufgenommenen ohnehin die Wohnung gekündigt worden sei und dass manche Häuser in denen sie lebten, in den nächsten Jahren abgerissen würden. Zudem gehe es auch darum, Kosten zu sparen. Der Aufenthalt in der Notunterkunft sei deutlich günstiger als in den heutigen Mietwohnungen.

Gegen Zwangsumsiedlung

Die Stadt Winterthur hat da andere Erfahrungswerte. In einer Medienmitteilung vor einer Woche wies sie darauf hin, dass kurzfristig erstellte, betreute Kollektivunterkünfte die Stadt meist teurer zu stehen kommen als Wohnungen im regulären Wohnungsmarkt.

Der Stadtrat wies zudem darauf hin, dass man keinen Wohnungswechsel von vorläufig Aufgenommenen erzwingen wolle, denn das liefe «den Integrationsbemühungen in Quartier und Schule» zuwider.

Auch in den Gemeinden Wiesendangen, Dinhard und Neftenbach will man die vorläufig Aufgenommenen nicht umquartieren. «Eine Zwangsumsiedlung in eine Asylunterkunft kommt für uns nicht in Frage», sagt der Neftenbacher Sozialvorsteher Urs Wuffli.

«Meiner Ansicht nach würde eine Umquartierung in eine Asylunterkunft vor allem die Ghettoisierung fördern und ganz sicher nicht die Integration dieser Menschen.»

In Dinhard werden die vorläufig aufgenommenen Ausländer trotz der tiefen Ansätze bei der Asylfürsorge ebenfalls in ihren Wohnungen bleiben können. «Die Mehrkosten wird die Gemeinde tragen», sagt Gemeindeschreiber Martin Schmid. «Wir glauben, dass dies mit dazu beiträgt, dass sich die Menschen besser in unserem Dorf integrieren können, wenn man sie dort weiter wohnen lässt, wo sie sich eingelebt haben.»

In Integration investieren

Wenn man jetzt nichts tue, würden die vorläufig Aufgenommenen auch in ferner Zukunft noch von den Geldern der Gemeinden abhängig sein, sagt Urs Wuffli. «Längerfristig ist es also für jede Gemeinde viel, viel billiger, jetzt in die Integration dieser Menschen zu investieren, als einfach nur die Hände in den Schoss zu legen.»

Das sieht man im Grundsatz auch in Seuzach so – und man ist durchaus bereit, dafür mehr Geld in die Hände zu nehmen. «Bei der Integration sollen keine Abstriche gemacht werden», sagt Sozialvorsteher Fritschi.

Aufgrund des Wegfalls der Sozialhilfe rechnet er mit Mehrkosten (für die Integrationsmassnahmen) von ungefähr 10 000 Franken pro Monat «für die zehn vorläufig aufgenommenen Personen, welche noch nicht zehn Jahre in der Schweiz sind».

Auch andere Gemeinden sehen zusätzlich finanzielle Aufwendungen auf sich zu kommen, können sie aber noch nicht genau beziffern. Martin Farner, Präsident der Asylorganisation im Bezirk Andelfingen, rechnet bei den vorläufig aufgenommenen Ausländern mit Mehrkosten von etwa zehn Prozent. «Im Bezirk Andelfingen werden die zusätzlichen Kosten solidarisch auf alle Gemeinden verteilt.» (Der Landbote)