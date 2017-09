Besonders schützenswert oder hässlich? Die Meinungen zum Sekundarschulhaus Watt in Effretikon gehen zwischen kantonaler Denkmalpflege und bürgerlichen Politikern weit auseinander. Als städtebaulichen Meilenstein zwischen ländlicher Idylle und der Verstädterung Effretikons sieht es erstere, als massiven, wenig attraktiven Betonbau sehen es letztere.

Fest steht, dass die Anlage in den 60er-Jahren gebaut wurde und dringend sanierungsbedürftig ist. Sie soll deshalb ab Sommer 2019 für rund 20 Millionen Franken erneuert werden. Und sie ist im Inventar der überkommunalen Schutzobjekte der kantonalen Denkmalpflege enthalten. Die Gebäude sind demnach «als wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Epoche erhaltenswert».

«Eine abenteuerlichen Begründung»



An dieser «abenteuerlichen Begründung», wie es Gemeinderat Claudio Jegen (JLIE) ausdrückte, zweifelten neben ihm auch René Truninger (SVP), Thomas Vollenweider (BDP) und Michael Käppeli (FDP). «Die Denkmalpflege verfehlt ihr Ziel klar», sagte Jegen. «Davon sind wir überzeugt.» Die bürgerlichen Politiker befürchten Mehrkosten für die Stadt und den Steuerzahler. Und: Dass sich die Sanierungspläne und Anpassungen an das Behindertengleichstellungsgesetz mit den denkmalschützerischen Auflagen nicht oder nur erschwert vereinbaren lassen. In einer Interpellation wollten sie deshalb unter anderem wissen, mit wie vielen zusätzlichen Kosten zu rechnen sei.

In der Parlamentssitzung vom Donnerstagabend konnte Jegen dann erleichtert feststellen: «Es ist gut, dass die gewünschten Räume realisiert werden können.» Er freute sich auch darüber, dass die Stadt mit der Denkmalpflege eng zusammenarbeitet. Er forderte im Weiteren den Stadtrat dazu auf, über die Mehrkosten zu informieren, sobald diese bekannt seien. Dieser aber schrieb schon in seiner Antwort, dass er sie nur «approximativ», also ungefähr, werde benennen können.

Nicht aus Inventar entlassen

Auf einem sogenannten Provokationsverfahren wollen sie nicht bestehen, wie Jegen sagte. Zumal der Stadtrat auch nicht dazu bereit ist. Denn er ist «von den vielen Qualitäten der heutigen Sekundaranlage überzeugt». Für ein Provokationsbegehren müsste die Exekutive ein Gutachten zur Schutzwürdigkeit der Anlage erstellen lassen. Die kantonale Denkmalpflege würde dann entscheiden, ob die Bauten aus dem Inventar entlassen oder unter Denkmalschutz gestellt werden. Ist letzteres der Fall, so gelten noch strengere Auflagen.

Für die Sanierung werden keine umfangreichen Provisorien nötig sein. Denn die Stadt wartet mit den Arbeiten so lange zu, bis das neue Primarschulhaus in Illnau mit der Dreifachsporthalle fertiggestellt ist. Denn dann können alle Illnauer Sekundarschüler auch dort zum Unterricht gehen. Neben den gewünschten Klassen- und Fachzimmern werden sich in der Schulanlage Watt auch offene Lernzonen einrichten sowie der hindernisfreie Zugang realisieren lassen, wie der Stadtrat in seiner Antwort weiter schreibt. Heute besuchen rund 300 Sekundarschüler die Anlage, 40 weitere Schüler absolvieren das Berufsvorbereitungsjahr.

(Der Landbote)