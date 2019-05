Denkwürdige Versammlung steht bevor

Eigentlich findet am 5. Juni in Flaach eine sogenannt ordentliche Gemeindeversammlung statt. Zweimal pro Jahr gibt es solche Versammlungen – im Herbst zum Budget und im Frühling zur Jahresrechnung einer Gemeinde.

Doch für die Flaacher Versammlung wird nicht die Jahresrechnung 2018 oder die Abrechnung einer ersetzten Wasserleitung ungewöhnlich viele Stimmbürger mobilisieren. Vermutlich für einen Aufmarsch wird eine Einzelinitiative sorgen. Sie verlangt, dass die letzten Dezember von der Gemeindeversammlung beschlossene Grüngutabfuhr nicht eingeführt wird und die bisherige Grüngutsammelstelle erhalten bleibt.

Vom Saal in die Halle

Seit Montag sind die Unterlagen für die Gemeindeversammlung vom Juni auf der Website von Flaach aufgeschaltet. Dass auch der Gemeinderat mit ausserordentlich vielen Teilnehmern rechnet, zeigt sich am Versammlungsort, der Worbighalle, der in der Einladung mit roten Buchstaben hervorgehoben ist. Denn normalerweise finden die Flaacher Gemeindeversammlungen im viel kleineren Gemeinde- und Kulturraum Alte Fabrik statt. An den letzten drei Rechnungsgemeindeversammlungen waren dort 50, 61 respektive 53 Stimmberechtigte anwesend.

An der letzten Versammlung im Dezember sagten 23 Stimmbürger Ja zur revidierten Abfallverordnung und damit zur Einführung einer Grüngutabfuhr. Elf Personen stimmten dagegen, drei enthielten sich. Im Februar genehmigte das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) die überarbeitete Verordnung. In den Unterlagen zur Versammlung vom 5. Juni ist ein Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 23. April 2019 abgedruckt. Darin heisst es, dass niemand gegen den Beschluss der Versammlung Einsprache erhoben habe.

Über 200 Unterschriften

Allerdings reichten vier Stimmberechtigte Ende Januar eine Einzelinitiative ein, welche die Aufhebung des Gemeindebeschlusses vom 5. Dezember 2018 verlangt. Über 200 Unterschriften wurden für das Begehren gesammelt. Die Initiative fordert die Beibehaltung der Grüngutsammelstelle im Büel 1 im Landi-Schopf anstelle der beschlossenen Grüngutabfuhr. Der Gemeinderat Flaach hingegen hält an der Einführung einer solchen Abfuhr fest und empfiehlt die Initiative zur Ablehnung. Konkret wird an der nächsten Gemeindeversammlung nur über die Beibehaltung oder Streichung eines Satzteils in der überarbeiteten Abfallverordnung abgestimmt, der lautet: «Sie (die Gemeinde) bietet für Kehricht und biogenen Abfall regelmässige Abfuhren an.» Mit «biogen» ist das Grüngut gemeint, die normale Kehrichtabfuhr steht nicht zur Diskussion. Sollte die Einzelinitiative eine Mehrheit finden, müsste der Gemeinderat eine Umsetzungsvorlage ausarbeiten und diese innert 18 Monaten an einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung bringen.

Nicht verursachergerecht

Laut dem Umweltschutzgesetz des Bundes sollen Grüngutabfälle möglichst verursachergerecht entsorgt werden. Die Entsorgung über eine Grüngutsammelstelle, die über eine für alle Einwohner gleich hohe Grundgebühr finanziert wird – in Flaach 40 Franken –, ist nicht verursachergerecht. Denn so bezahlen auch Leute, die gar keinen Garten besitzen. Der Bund empfiehlt, dass höchstens ein Drittel der Kosten für eine solche Sammelstelle über diese pauschale Gebühr gedeckt wird. Allerdings erheben nur etwa 20 Prozent der Gemeinden in der Schweiz eine mengenabhängige und damit verursachergerechte Grüngutgebühr. Ein Bundesgerichtsurteil zur Frage der Verursachergerechtigkeit beim Grüngut gibt es noch keines. (Landbote)