Depot oder Lärmschutz oder was?

Die geplante Engpassbeseitigung durch den A4-Ausbau zwischen Winterthur-Nord und Kleinandelfingen auf vier Spuren ist eigentlich unumstritten. Wäre da nicht die inzwischen zum Politikum gewordene Frage, weshalb der Bund die ostseitigen Erdwälle, die sich als Lärmschutz bewährt haben, nicht wiederaufbauen will.

«Die künstlichen Erdwälle wurden als Materialdepot erstellt, durch diese Aufschüttungen musste das ausgehobene Material nicht abtransportiert werden und steht so für einen – schon damals vorgesehenen – späteren Ausbau zur Verfügung», schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) auf entsprechende Nachfrage.

1988 tönte es noch anders

Dazu diametral im Widerspruch steht ein technischer Bericht des Kantons aus dem Jahre 1988. Er wurde vom Tiefbauamt verfasst, das damals für den Bau der Nationalstrasse zuständig war. Die Erdwälle werden darin ganz klar als «Schutzwall» oder «Lärmschutzdämme» bezeichnet.

«Ostseitig entlang der Industrie- und Gewerbezone von Hettlingen wird ein 1,5 bis 2 Meter hoher Lärmschutzdamm erstellt.» Kantonales Tiefbauamt

im Bericht von 1988

Im Dokument, das dem «Landboten» vorliegt, heisst es: «Beidseits der Strasse wird ein zirka 1,5 Meter hoher Schutzwall zwischen der Autostrasse und dem parallel geführten Flurweg erstellt.» Und weiter: «Um die Bauernhöfe westseits gegen Lärmimmissionen zu schützen, ist ein drei bis vier Meter hoher Wall notwendig. Ostseitig entlang der Industrie- und Gewerbezone von Hettlingen wird ein 1,5 bis zwei Meter hoher Lärmschutzdamm erstellt.»

Bisheriges «obsolet»

Was sagt der Bund zum Widerspruch, der sich damit zu seiner Lesart des Materialdepots ergibt? Das Astra nimmt Bezug auf die zweite Sitzung zur Differenzbereinigung, die am 13. März 2017 stattgefunden habe. Im Anschluss daran habe das Generalsekretariat des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) die gesamte Strecke zwischen Kleinandelfingen und der Verzweigung Winterthur lärmrechtlich als Neuanlage eingestuft. «Demnach sind Informationen aus bisherigen Technischen Berichten sowie Beschlüssen obsolet», so das Astra.

Nur «Nebeneffekt»

Der Kanton stützt diese Aussage des Bundes. «Primär dienten diese Wälle als Materialdepot», schreibt die Baudirektion auf Anfrage. Durch diese Aufschüttungen habe man das ausgehobene Material nicht abtransportieren müssen.

«Primär dienten diese Wälle als Materialdepot, der Lärmschutz ist ein Nebeneffekt.»Kantonale Baudirektion heute

So stehe es für einen späteren Ausbau zur Verfügung, «der übrigens schon damals vorgesehen war», heisst es weiter. Und: «Der Lärmschutz ist ein Nebeneffekt.» Die Wälle seien zudem an den wenigsten Orten genügend hoch, «um einen vollumfänglichen Lärmschutz im heutigen Sinne gewährleisten zu können», schreibt die Baudirektion.

Damit steht der Kanton im Widerspruch zu sich selbst. Er könne diesen effektiv auch nicht auflösen, räumt Markus Pfanner von der Medienstelle der Baudirektion ein. Der Bericht liege 30 Jahre zurück. «Wie der Satz dort hineingekommen ist, lässt sich heute aufgrund von Pensionierungen nicht mehr eruieren», so Pfanner. Die Aussage, dass die Erdwälle primär ein Materialdepot mit dem Nebeneffekt Lärmschutz gewesen seien, stamme aber vom ehemaligen Projektleiter selbst, der inzwischen pensioniert sei.

Beibehaltung gefordert

Dass der Kanton die Erdwälle aber immer noch auch als Lärmschutz sieht, zeigt eine Antwort des Regierungsrates auf eine kantonsrätliche Anfrage zur Verzögerung des A4-Ausbaus vom 17. Mai dieses Jahres. Darin werden 90 Anträge von kantonalen Stellen gegen das Ausbauprojekt aufgelistet. Unter Antrag Nummer 80 formuliert der Kanton, dass der ersatzlose Rückbau bestehender Lärmschutzmassnahmen unzulässig sei und diese im mindestens gleichen Umfang wiederherzustellen seien.

Was aber jetzt? Materialdepot oder Lärmschutz? «Für den heutigen Antrag des Kantons ans Uvek, die Erdwälle seien als Lärmschutzmassnahme beizubehalten, spielt deren ursprüngliche Bestimmung keine Rolle», sagt dazu Markus Pfanner.

