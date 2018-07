24 Meter hoch soll sie werden, die geplante Handyantenne in Gundetswil. Bis am 2. August liegt das Baugesuch auf der Wiesendanger Gemeindeverwaltung auf. Laut diesen Unterlagen will Salt die Antenne mit 3G- und 4G-Technologie bestücken und damit den Empfang auf der nördlich verlaufenden Bahnlinie und im Dorf verbessern.

Die nächstgelegenen Anlagen befinden sich aktuell zwei bis zweieinhalb Kilometer entfernt (siehe Karte unten). Salt-Sprecher Benjamin Petrzilka sagt: «Die bessere Abdeckung ist nötig, weil Antennen nur über wenige hundert Meter ein qualitativ hochstehendes Signal senden.» 80 000 Franken kostet die Antenne laut Baugesuch.

Die geplante Antenne (gelber Punkt) soll das Funkloch stopfen.

Tiefere Strahlenwerte

Das betreffende Grundstück an der Hauptstrasse 1 in Gundetswil gehört dem Unternehmer Henry Theiler aus Bertschikon. Er will den Standort für mehrere Jahre an Salt vermieten. Theiler pflichtet Petrzilka bei: «Der Empfang im Dorf ist sehr schlecht.»

«Überall wollen die Leute guten Empfang, aber niemand will eine Antenne in der Nähe.»



Mit einem grossen Protest der Anwoher rechnet Theiler nicht: «Weil die drei Strahlen zur Autobahn, zur Zuglinie und über den Bauernhof im Westen hinweg zielen, und nicht über die Siedlung». Theiler sieht vielmehr einen Widerspruch bei den Protestierenden: «Überall wollen die Leute guten Empfang, aber niemand will eine Antenne in der Nähe.»

Momentan sind in der Schweiz 18 903 Antennenstandorte in Betrieb. Dies aufgrund der gesetzlich tiefen Strahlenwerte. Im Vergleich zur Europäischen Union liegen diese zehnmal tiefer. Dadurch sinkt die Reichweite der Antennen. «Deshalb brauchen wir mehr davon», sagt Theiler.

Salt-Sprecher Petrzilka stimmt zu, und verweist darauf, dass die Handys bei weit entfernten Antennen stärker strahlen: «Die Sendeleistung der Mobiltelefone und somit die Strahlenbelastung wird für die Nutzer umso grösser, je weiter die Mobilfunk-Antenne von ihnen entfernt ist.» Das bedeutet: Mehr Antennen in der Nähe mindern die Strahlung, die vom Handy ausgeht.

Erst im März hat auch der Nationalrat nach dem Ständerat eine Anhebung der Strahlenwerte mit einer Stimme Unterschied abgelehnt. Der Bundesrat hatte sich zuvor für eine Erhöhung ausgesprochen. Die Datenmenge, die über Handys übermittelt wird, verdoppelt sich derweil fast jedes Jahr erneut.

Viel Widerstand bei Antennen

Bereits sind bei der Gemeinde Wiesendangen die ersten Gesuche nach Baurechtsentscheiden eingegangen. Einspracheberechtigt ist jeder Einwohner, der 624 Meter oder näher zur Antenne wohnt, also fast jeder Gundetswiler. Auf den Protest angesprochen, sagt Petrzilka: «Dass es bei Bauprojekten in der Schweiz zu Widerstand kommt, ist Usus.»

Besonders bei Handyantennen zeigt sich das deutlich: Nebst den aktuelleren Fällen in Pfungen (siehe Artikel zum Thema) und Elgg (siehe Kasten) gab es auch schon in Wiesendangen Proteste.

Drei Stimmbürger hatten sich zwischen 2010 bis Ende 2013 erfolgreich gegen eine Antenne im Innern des Kirchturms gewehrt. Die Rekurrenten hatten den Beschluss der Versammlung trotz Niederlagen vor dem Baurekurs- und Verwaltungs- bis vor Bundesgericht weitergezogen.

Die Swisscom stand unter Zeitdruck und sah deshalb vom Projekt ab. Denn gleichzeitig drohte die Bewilligung für eine Antenne an der Wiesendanger Wannenstrasse in der Nähe eines Kindergartens zu verfallen. Seit 2014 ist dort eine Antenne installiert. Die Rekurse dagegen waren erfolglos, das Bundesgericht hatte 2011 im Sinne der Swisscom entschieden.

Steinwurf in Muttenz

In Weisslingen hatte der Gemeinderat vor rund fünf Jahren einen Antrag der Swisscom abgelehnt, weil die Antenne für die Behörde zu zentral gelegen hätte. Keine zwei Jahre später bewilligte die Behörde jedoch eine Antenne im Zentrum. Das Baurekursgericht lehnte den Rekurs eines Einwohners ab.

Auch wenn neue Handyantennen in der Region Winterthur teils sehr emotional diskutiert werden: Eskaliert wie in der Baselbieter Gemeinde Muttenz ist die Diskussion glücklicherweise noch nie.

Dort warf vor zweieinhalb Jahren ein Unbekannter einen Stein mit einer aufgemalten Antenne durch das Fenster der Haustüre eines Gemeinderates. Im Anschluss sah die Behörde vom Projekt ab.

(Der Landbote)