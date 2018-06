Der Fussball ist Millionen wert

5,28 Millionen Franken fürs Wasser

Im September entscheiden die Wiesendanger an der Urne über 5,28 Millionen Franken. Das Geld soll in die Wasserversorgung fliessen und diese sicherer machen. Die Gemeinde hat 2015 ein Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) ausgearbeitet. Dieses wurde vom Kanton genehmigt und nun schrittweise umgesetzt.



An der Gemeindeversammlung genehmigten die Anwesenden einen Kredit über 750 000 Franken für einen grossen Leitungsersatz in Zünikon und damit einen Teil des GWP. Bei der Abstimmung im Herbst geht es um eine Grossinvestition, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden soll. Damit sollen die Wasserversorgungen von Wiesendangen und Bertschikon zusammengelegt werden. Folgende Bauten sind geplant: In Bertschikon und Gundetswil werden die Quellwasserpumpwerke und in Menzengrüt das Stufenpumpwerk neu gebaut.



Weiter gibt es eine Verbindungsleitung von der Druckzone Gundetswil zum Reservoir Strüdliker sowie weitere Leitungsbauten bis zum Stufenpumpwerk Menzengrüt. Zudem braucht es diverse Anpassungen an den bestehenden Anlagen. Das Projekt ist laut Behörden ohne Erhöhung des Wasserpreises finanzierbar. (rut)