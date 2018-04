Der Gemeinderat lässt nicht locker

Noch hat der Gemeinderat in Wiesendangen nicht entschieden, ob er erneut eine Vorlage zur Einzonung von Gewerbegebiet ausarbeiten wird. Denn zuerst will er noch vertieftere Abklärungen machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Fokus stehen drei Bereiche: Erstens will der Gemeinderat nachfragen, welche Betriebe effektiv daran interessiert wären, sich in einem neuen Gewerbegebiet zwischen Autobahn und Bahnhof niederzulassen.

«Die Ideen und Anregungen werden nun ausgewertet»



Zweitens will er prüfen, wie ökologische oder gestalterische Aspekte berücksichtigt werden könnten.

Und drittens will der Gemeinderat wissen, wie sichergestellt werden kann, dass die Wiesendangerinnen und Wiesendanger sowie das lokale Gewerbe von einem neuen Arbeitsplatzgebiet profitieren könnten.

Diese Abklärungen sind ein Ergebnis aus Gesprächsrunden, die der Gemeinderat von Januar bis Anfang März durchgeführt hat. Beteiligt waren etwa Ortsparteien, Landwirte und der Gewerbeverein. «Die Ideen und Anregungen werden nun ausgewertet», heisst es in der Mitteilung.

Arbeitsplätze bleiben Thema

Auslöser ist die Gemeindeversammlung vom vergangenen September. Damals lehnte eine klare Mehrheit eine Einzonung zwischen Bahnhof und Frauenfelderstrasse ab. Dennoch war das Thema für den Gemeinderat damit nicht einfach vom Tisch. Denn gemäss kantonalem Richtplan können dort Gewerbebetriebe angesiedelt werden.

«Bei vielen hiess es zwar Ja zu Arbeitsplätzen, aber mit Auflagen»



Hinzu kommt eine Bevölkerungsbefragung vom Herbst 2017, die zeigt, dass viele mit dem Arbeitsplatzangebot in der Gemeinde unzufrieden sind. Zudem sind gemäss Gemeinderat viele Reaktionen eingegangen, die deutlich machten, dass ein offener Dialog rund um das Arbeitsplatzgebiet geführt werden müsse.

In den durchgeführten Gesprächsrunden habe der Gemeinderat nun wertvolle Anregungen erhalten. «Bei vielen hiess es: Ja zu mehr Arbeitsplätzen, aber verbunden mit Auflagen, etwa zur Ökologie oder Etappierung», sagt Gemeindepräsident Kurt Roth.

Bevor allenfalls eine neue Vorlage ausgearbeitet und der Bevölkerung vorgelegt werde, wolle der Gemeinderat deshalb «vielfältige» Abklärungen vornehmen. Klar ist für Roth aber: «Eine genau gleiche Vorlage wird es nicht mehr geben.»

Das Gebiet liegt zwischen Bahnhof und A1

(Der Landbote)