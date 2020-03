«Der Kanton Zürich hat für uns eine hohe Priorität»

Sie geben das Aus für Karl’s kühne Gassenschau in Pfungen bekannt. Die Baubewilligung wurde wegen eines Rekurses zurückgezogen. Ein bitterer Entscheid für Sie?

Wir wollen den Rekurs oder die Rekurrenten nicht schlecht reden. Sie haben von einem demokratischen Recht Gebrauch gemacht. Von unserer Seite her lässt sich aber sagen, dass wir alles versucht haben, was möglich ist. Nun mussten wir abwägen, was das kleinere Übel ist, und haben uns so entschieden. Schlussendlich ist es eine Zeitfrage.

Ist das neue Theaterprogramm nun überhaupt planmässig im Frühling 2021 durchführbar?

Wir sind zuversichtlich und arbeiten mit Hochdruck an einem Plan B. Wir haben schon andere Projekte in kürzerer Zeit auf die Beine gestellt. Nun müssen wir auf die Kulanz von den Behörden hoffen.

Sie kehren dem Kanton Zürich nun den Rücken. Weshalb?

Wir verlassen unseren Heimatkanton nur ungern. Insbesondere auch die Region Winterthur, wo wir viele Fans haben. Das ist nur vorübergehend, da sich hier im Moment keine Alternative für uns bietet. Es hat unseres Wissens nirgendwo einen geeigneten Platz. Wir treten ja meistens in Industriebrachen respektive Entwicklungsgebieten auf, die vor einer geplanten Umnutzung stehen. Der Kanton Zürich hat für uns aber eine hohe Priorität. Vielleicht meldet sich ja eine Gemeinde, die Kenntnis von einem passenden Gelände hat.

War Pfungen besonders schwierig?

Wenn Sie heute so ein Projekt auf die Beine stellen, dann haben Sie überall Schwierigkeiten. Wir mussten immer Probleme lösen. Aber dieses Mal ist es uns leider nicht gelungen.