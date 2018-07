Der Kreisel wird teurer

An der Grenze zwischen Rickenbach und Wiesendangen soll ein Kreisel entstehen. Denn an diesem Knoten sollen in Zukunft die Lastwagen der geplanten Deponie Ruchegg abbiegen. Im letzten Herbst lag bereits das Vorprojekt auf, nun können bis am 23. Juni Einsprachen eingegeben werden.

Radweg nicht über Kreisel

Das Projekt hat sich seit letztem Herbst nicht markant verändert. Auf eine Einwendung, die mehr Überquerungsmöglichkeiten für ungeübte Velofahrer beim Kreisel forderte, ist der Kanton nicht eingegangen. Es war zudem ein Veloweg über die gemeindeeigene Rucheggstrasse gefordert worden. Verkehrsvorsteher Stefan Nigg sagt jedoch, dass der Kanton einen Radweg parallel zur Rucheggstrasse auf der anderen Gleisseite plant. Derzeit existiert dazu eine Projektstudie. Der aktuelle Veloweg, der von Rickenbach nach Wiesendangen führt, soll aber erhalten bleiben. Obwohl er über die Autobahnausfahrten der A 1 führt und somitrisikoreicher ist. Mit den beiden Velowegen müssten die Velofahrer von Rickenbach her nicht über den Kreisel fahren. «Das ist wahrscheinlich weniger gefährlich.» Ein Veloweg auf der Ruch­eggstrasse, wo während des Baus und des Betriebs der Deponie oft Lastwagen verkehren werden, wurde auch aus Sicherheitsgründen ausgeschlagen.

Zwei Velostreifen auf der SBB-Brücke beim Kreisel ermöglichen es aber trotzdem, dassPedalierende von Attikon nachRickenbach abbiegen oder umgekehrt nach Wiesendangen weiterradeln können. Die Ruch­eggstrasse wird für Velofahrer ebenfalls weiterhin befahrbar sein, nur für Autofahrer wird sie gesperrt werden.

Für den neuen Schwenker, den die Hauptstrasse neu machen soll, benötigt der Kanton auch Landwirtschaftsland. Die Besitzer werden dagegen nicht rekurrieren, wie sie auf Anfrage mitteilen. Trotzdem könnte es zu Verzögerungen kommen. Denn im Süden des geplanten Kreisels befindet sich eine archäologische Zone. Vor und während der Bauarbeiten wird dort also nach verborgenen Schätzen geforscht. Je nachdem, auf welche Funde man stösst, könnte dann erst später gebaut werden.

Rickenbach zahlt nichts

Bereits jetzt ist aber klar, dass der Kreisel um 30 Prozent teurer wird, als noch im Vorprojekt geplant war. Die Kosten sind von 2,4 auf 3,26 Millionen Franken angestiegen. Das Tiefbauamt spricht von einer «höheren Kostengenauigkeit» gegenüber dem Vorprojekt. Verantwortlich für die Mehrkosten ist eine temporäre Strasse, die während der Bauarbeiten um die Baustelle herum geführt werden muss. Zudem ist die Strasse für sogenannte Ausnahmetransporte von maximal 40 Tonnen ausgelegt, deshalb benötigt die neue Strasse eine Oberbauverstärkung. Sprich: stabileren Asphalt.

Der Bau des Kreisels soll im März 2019 beginnen. Wenn alles glattläuft, ist die Baustelle im September abgeschlossen. Die Gemeinde Wiesendangen zahlt voraussichtlich 600 000 Franken an den Kreiselbau. Rickenbach beteiligt sich nicht, weil die Arbeiten auf Gemeindegebiet nur die Kantonsstrasse betreffen. (gab)