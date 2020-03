Der Motorrad-Kreisel ist Geschichte

Sanierung

Weinlandstrasse ist ein halbes Jahr lang einspurig

Diesen Montag haben die Bauarbeiten zur Sanierung des Strassenabschnitts zwischen Aesch und dem Autobahnanschluss in Henggart begonnen. Die Arbeiten dauern bis 28. August, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Der Verkehr Richtung Henggart wird einspurig durch den Baubereich geführt. Richtung Aesch wird er, wie schon vor zwei Jahren, über Hettlingen umgeleitet. Die Einmündungen der Zeughaus- und Schaffhauserstrasse in Aesch sowie die der Dorfstrasse in Henggart werden gesperrt und führen in der Bauzeit in eine Sackgasse. Lastwagen Richtung Embrach wird geraten, auf der Autobahn zu bleiben. Die Buslinien 671 und 677 verkehren ohne Einschränkungen, einzig die Haltestelle Aesch wird in die Zeughausstrasse verlegt. In den Sommerferien kommt es zu einer dreiwöchigen Vollsperrung. (lok)