Der Rebell mit der Spraydose

David Zwicky zeichnet seit der vierten Klasse Graffitis. Als er damals eine Schulhauswand verschönern durfte, wusste er: Das ist es! Bislang zeichnete und sprayte er aber für sich privat oder im Auftrag von Schulen und Jugendtreffs, wo er auch Workshops durchführte. Seit rund einem Jahr bietet er solche nun in seinem eigenen Atelier «Mada22» in Elgg an. Kürzlich war der dorfansässige Verwitweten-Verein bei ihm zu Besuch. «Die älteste Dame war 93 und war nach dem Kurs dermassen beschwingt, dass sie ohne Rollator losmarschierte», sagt Zwicky. «Der Name Mada entstand als Anagramm durch ein früheres Projekt, die 22 steht für meine Lieblingszahl», erklärt der Graffiti-Künstler, der in Wülflingen aufgewachsen ist. Seine Schwester Michèle erledige die ganze Administration und Organisation, die im Zusammenhang mit dem Atelier anfalle: «Ohne sie wäre ich aufgeschmissen», sagt Zwicky.

ADHS thematisieren

Der 26-Jährige hat sich dem «Wildstyle» verschrieben, mit dem der Sprayer Buchstaben so verändert, dass sie zwar noch existieren, aber schwer lesbar sind. Was den Künstler weiter fasziniert, ist die moderne Kalligraphie. Das Zeichnen von Karikaturen und fotorealistischen Portraits gehört ebenfalls zu seinen bevorzugten Projekten. Meistens geht er auf die Wünsche seiner Kunden ein. Zu ihnen gehören auch Rechtsanwälte, Psychiater oder Banker. «Auf gar keinen Fall würde ich aber ein Bankenlogo sprayen oder für Firmen arbeiten, die meiner Meinung nach korrupt sind oder Drittweltländer ausbeuten», sagt Zwicky.

In ihm lässt sich nicht nur der Künstler, sondern auch der Rebell und Kämpfer erkennen: «Ich habe mich schon immer für die Schwächeren unserer Gesellschaft eingesetzt.» Er müsse sich einmischen, wenn jemand eine offensichtlich schwächere Person angreife, egal ob körperlich oder verbal. Das alles kommt nicht von ungefähr. Bei Zwicky wurde schon im frühen Kindesalter ein starkes ADHS diagnostiziert. Dazu kam später die Scheidung der Eltern. Unter zusätzlichem Druck durch die Schule begann Zwicky auszuscheren und zu rebellieren. Bedingt durch eine falsch eingestufte Medikamententherapie bekam er Angstzustände, mit denen er heute noch zu kämpfen hat.

Unter anderem erhielt er Ritalin verschrieben. «Es war ein Ruhigstellen mit Medikamenten, das meine Persönlichkeit unterdrückt und verändert hat», sagt Zwicky. «Ich habe mit Ritalin persönlich so schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich heute jedem davon abrate, es einzunehmen.» In seinen Bildern, aber auch in Workshops und Vorträgen, nimmt er das Thema ADHS immer wieder auf und möchte sensibilisieren.

Graffiti ist Rebellion

Eigentliche Vorbilder in der Graffity-Szene hat Zwicky nicht. Wer ihn aber beeindrucke, sei der britische, international bekannte Streetart-Künstler «Banksy». Dieser äussert sich mit seinen Graffitis oft zu politischen Themen. So zum Beispiel zum Brexit oder Nahostkonflikt oder kürzlich in Paris zum Thema Gewalt und Flüchtlinge. «Graffiti bedeutet für mich auch Rebellion gegen politische und gesellschaftliche Missstände», sagt Zwicky.

Da drängt sich fast selbstverständlich die Frage des illegalen Sprayens auf. Zwicky sagt dazu nur so viel: «Ich spraye nicht illegal, aber ich betrachte es als Verhältnisblödsinn, mit welch drastischen Sanktionen in der Schweiz illegale Sprayer bestraft werden.» Was Zwicky reizen würde, wäre, in der Schweiz offiziell ein Postauto oder einen Stadtbus besprayen zu dürfen.

Am Openair als Beatboxer

Neben den Graffitis hat Zwicky eine weitere Leidenschaft und Begabung: das Beatboxen. Beatbox ist die Kunst, mit dem Mund, der Nase und dem Rachen Instrumente wie Schlagzeug oder Perkussion sowie Klänge nachzuahmen. Zusammen mit seinem ehemaligen Beatbox-Partner «Mr. Scratch» trat David Zwicky unter dem Namen «D.M.B Combination» auf.

D.M.B Combination Live 2013 in Gossau

Ihre Engagements führten sie vom Theater am Gleis und diversen Musikklubs in Winterthur bis zum Openair nach Frauenfeld. Als Solo-Beatboxer begleitete Zwicky später die Schweizer Rapperin J. Who und die Musikerin Steff la Chef. Heute gibt David Zwicky auch dieses Wissen in Workshops weiter.